Netflix: Neue Serien und Filme im November

Netflix geht auch im November mit einen breit gefächerten Angebot an Serien und Filmen an den Start. Darunter sind einige spannende Filme, neue und zurückkehrende Serien. Wir zeigen euch in unserer Liste aller Neuerscheinungen die Filme und Serien im November 2024, die ihr auf Netflix schauen könnt.

Bei den Filmen kommt etwa der Cyberpunk-Actionfilm Alita: Battle Angel von Regisseur Robert Rodriguez hinzu, den er gemeinsam mit James Cameron verwirklicht. Es ist eine Adaption des Mangas Battle Angel Alita von Yukito Kishiro. Ab dem 8. November ist der Film verfügbar.

Wenn ihr euch gerne mit Boxen befasst (also dem Boxsport, nicht Lautsprechern), könnte die Live-Übertragung des Kampfes zwischen Jake Paul und Mike Tyson aus dem AT&T-Stadion in Arlington, Texas etwas für euch sein. Diesen seht ihr am 16. November.

Formel-1-Fans könnten wiederum Interesse an der biografischen Miniserie Senna finden, die sich rund um den tödlich verunglückten Ayrton Senna dreht. Ab dem 29. November ist die Serie auf Netflix zu sehen.

Außerdem läuft im November die zweite Staffel der auf League of Legends basierenden Serie Arcane. Sie wird über den Monat hinweg – am 9., 16. und 23. November – in drei Akten veröffentlicht. Weiterhin feiert am 15. November der zweite Teil der finalen Staffel von Cobra Kai seine Premiere.

Netflix: Alle neue Filme im November 2024

Der Film-November bringt euch bei Netflix unter anderem die Verfilmung von Alita: Battle Angel, neue Dokumentationen und auch schon erste Filme für die Weihnachtszeit.

Hier alle neuen Filme:

Ab 1. November 2024:

578: Magnum

Der Kuss, der den spanischen Fußball veränderte

Mascha und der Bär: Die Legende der 12 Monate

Okavango: River Of Dreams

Sisu

Ab 3. November 2024:

Hubert ohne Staller - Dem Himmel ganz nah

Ab 6. November 2024:

Meet Me Next Christmas

Pedro Páramo

Ab 7. November 2024

10 Tage eines neugierigen Mannes

Ab 8. November 2024

Alita: Battle Angel

Lady Business

Umjolo: The Gone Girl

Vijay 69

Ab 10. November 2024

My Boo

Ab 12. November 2024

Adrienne Iapalucci: Dark Queen

Ab 13. November 2024

Die Rückkehr des Kings: Der Aufstieg und Fall von Elvis Presley

Hot Frosty

Ab 14. November 2024

Die verlorenen Kinder

Ab 15. November 2024

Ready Or Not - Auf die Plätze, fertig, tot

Ab 16. November 2024

Live-Übertragung: Jake Paul vs. Mike Tyson

Ab 18. November 2024

Tarot - Tödliche Prophezeiung

Ab 19. November 2024

UNT. Adam Ray / Dr. Comedy Phil Special

Ab 20. November 2024

Buy Now: The Shopping Conspiracy

GTMAX

The Merry Gentlemen

Ab 21. November 2024

Baby Trouble 2

Ab 22. November 2024

Joy

Spellbound

The Piano Lesson

Ab 25. November 2024

Cold Case: Wer ermordete JonBenét Ramsey

Ab 26. November 2024

Anthony Jeselnik: Bones And All

Ab 27. November 2024

Our Little Secret

Ab 29. November 2024

A Paris Christmas Waltz

Bringing Christmas Home

Christmas on Windmill Way

Die Schneeschwester

Netflix: Alle neue Serien im November 2024

Bei den Serien steht im November bei Netflix unter anderem die Rückkehr von Arcane in drei Kapiteln auf dem Programm. Darüber hinaus kommt Teil zwei der finalen Staffel von Cobra Kai.

Hier alle neuen Serien:

Ab 1. November 2024

Barbie Mysteries: Das Geheimnisvolle Pferdeabenteuer, Staffel 1

Reeperbahn Spezialeinheit FD65, Staffel 1

Ab 5. November 2024

Love Village, Staffel 2

Ab 6. November 2024

Love is Blind: Argentina, Staffel 1

Ab 7. November 2024

Born for the Spotlight, Staffel 1

Countdown: Paul Vs. Tyson

Outer Banks, Staffel 4 Teil 2

Ab 8. November 2024

Bank unter Belagerung

Der Käfig, Staffel 1

Investigation Alien, Staffel 1

Mr. Plankton

Ab 9. November 2024

Arcane, Staffel 2 Akt 1

Ab 12. November 2024

Rhythm and Flow: Brazil

Ab 13. November 2024

Die Guerra-Fehde, Staffel 1

Mütter der Pinguine, Staffel 1

Sprint, Staffel 2

Ab 14. November 2024

Beyond Goodbye, Staffel 1

Cosmo & Wanda – Ein neuer Wunsch, Staffel 1

Ab 15. November 2024

Cobra Kai, Staffel 6 Teil 2

Ab 16. November 2024

Arcane, Staffel 2 Akt 2

Ab 18. November 2024

Wonderoos, Staffel 2

Ab 19. November 2024

Zombieverse: New Blood, Staffel 2

Ab 20. November 2024

Projekt UFO, Staffel 1

Rhythm + Flow, Staffel 2

Unsere Ozeane, Staffel 1

Verehrung, Staffel 1

Ab 21. November 2024

Tokyo Override, Staffel 1

Ab 22. November 2024

900 Tage ohne Anabel

Der Helicopter Coup

Die Kaiserin, Staffel 2

Tex Mex Motors, Staffel 2

When The Phone Rings, Staffel 1

Ab 23. November 2024

Arcane, Staffel 2 Akt 3

Ab 27. November 2024

Chef’s Table, Staffel 7

Ab 28. November 2024

Asaf, Staffel 1

Ist das Kuchen? Feiertage, Staffel 1

The Madness

Ab 29. November 2024

Liebe lügt nicht: Südafrika, Staffel 1

Senna

Wie kann ich Netflix streamen? Netflix könnt ihr zum Beispiel über die offizielle Webseite abonnieren. Es gibt drei Optionen, die günstigste kostet 4,99 Euro pro Monat. Hier habt ihr eine Auflösung von 1080p bei "guter" Video- und Audioqualität und außerdem etwas Werbung.

Für 13,99 Euro pro Monat gibt’s das Standard-Abo ohne Werbung mit 1080p und ebenfalls guter Video- und Audioqualität. Wenn ihr 19,99 Euro pro Monat für das Premium-Abo zahlt, erhaltet ihr eine "top" Video- und Audioqualität, 4K-Auflösung und HDR. Ebenso könnt ihr damit auf deutlich mehr Geräten gleichzeitig streamen und downloaden.