Netflix: Neue Serien und Filme im Oktober

Netflix geht mit einen breit gefächerten Angebot an Serien und Filmen in den Oktober. Darunter sind einige spannende Filme, neue und zurückkehrende Serien. Wir zeigen euch in unserer Liste aller Neuerscheinungen die Filme und Serien im Oktober 2024, die ihr auf Netflix schauen könnt.

Netflix Serien und Filme im Oktober 2024 Inhalt:

Netflix: Highlights im Oktober

Ein Highlight im Oktober ist sicher der Horrorklassiker Halloween aus dem Jahr 1978. Der Film erzählt die Geschichte von Michael Myers, der nach 15 Jahren aus einer psychiatrischen Anstalt entkommt, um in seiner Heimatstadt Haddonfield erneut zu töten. Der Film ist seit dem 1. Oktober verfügbar.

Am 6. Oktober geht es mit Ghostbusters: Frozen Empire weiter, der drei Jahre nach Afterlife spielt. Die Spengler-Familie zieht nach New York City, um Winston Zeddemore und Ray Stantz bei der Wiederherstellung der Ghostbusters zu helfen. Dabei entdecken sie ein antikes Artefakt, das die Rückkehr des bösen Phantoms Garraka verursacht.

Zwei weitere Horrorklassiker folgen am 18. Oktober mit Scream und Scream 2. Teil eins handelt von einer Gruppe von Teenagern, die von einem maskierten Serienmörder verfolgt werden, während sie versuchen, die Identität des Killers aufzudecken. Teil zwei setzt die Geschichte zwei Jahre später fort, als die Überlebende Sidney erneut von einem Killer bedroht wird, der die Ereignisse des ersten Films nachahmt.

Was Serien anbelangt, könnt ihr seit dem 3. Oktober die dritte Staffel von Heartstopper sehen. Nach dem Ende der Sommerferien stellen die Freundinnen und Freunde im Laufe der Monate allmählich fest, dass das Schuljahr sowohl Freuden als auch Herausforderungen bereithalten wird. Am 10. Oktober startet wiederum die erste Staffel der neuen animierten Abenteuerserie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Diese beginnt nach den Ereignissen der jüngsten Videospiel-Trilogie und zeigt ein neues Abenteuer von Lara, die im englischen Original von Hayley Atwell gesprochen wird.

Netflix: Alle neue Filme im Oktober 2024

Der Film-Oktober bringt euch bei Netflix unter anderem ein paar Filme, die zu Halloween in diesem Monat passen. Darunter ist zum Beispiel der Horror-Klassiker Halloween. Wer es etwas humorvoller mag, kann sich den neuesten Ghostbusters-Film von 2024 anschauen.

Hier alle neuen Filme:

Ab 1. Oktober 2024:

Alle reden übers Wetter

Die Mumie (2017)

First Daughter

Halloween

Skyscraper

The Missing

Ab 3. Oktober 2024:

Die Gangster Gang: Geisterhafte Gaunereien

Ein ganz mieser Tag

Ab 4. Oktober 2024:

CTRL

Der Schacht 2

Saw 8: Jigsaw

Saw 9: Spiral

Zeig mir, wer du bist (It’s What’s Inside)

Ab 6. Oktober 2024

Ghostbusters: Frozen Empire

Ab 7. Oktober 2024

Die Brüder Menendez

Der Junge und der Reiher

Ab 8. Oktober 2024

Predator: Upgrade

Ab 9. Oktober 2024

Garfield: Eine Extraportion Abenteuer

Ab 10. Oktober 2024

Das Schweigen brechen: Der Fall Maria Soledad

Der Mauretanier

Monster High 2

Ab 11. Oktober 2024

An ihrer Stelle

Lonely Planet: Liebe in Marokko

Uprising

Ab 15. Oktober 2024

Straw Dogs - Wer Gewalt sät

Ab 16. Oktober 2024

Napad - Der Überfall

Schock

Sweet Bobby: Mein Catfishing-Albtraum

Ab 17. Oktober 2024

Codename 13

Outside

Ab 18. Oktober 2024

Scream

Scream 2

The Man Who Loved UFOs

Ab 19. Oktober 2024

Brady’s Ladies

Ab 22. Oktober 2024

Hasan Minhaj: Off With His Head

Ab 23. Oktober 2024

Die Werwölfe von Düsterwald

Ab 25. Oktober 2024

Don’t Move

Ab 29. Oktober 2024

Tom Papa: Home Free

Ab 30. Oktober 2024

Mad Dog: Am Abgrund des Bösen

Time Cut

Netflix: Alle neue Serien im Oktober 2024

Bei den Serien steht im Oktober bei Netflix unter anderem die Rückkehr von Heartstopper auf dem Programm. Darüber hinaus startet die erste Staffel der animierten Serie zu Tomb Raider beziehungsweise Lara Croft.

Hier alle neuen Serien:

Ab 1. Oktober 2024

Die Chemie des Todes, Staffel 1

Makeln in Marbella, Staffel 1

Shoresy, Staffel 3

Ab 2. Oktober 2024

Chef’s Table: Nudelgerichte

Love is Blind, Staffel 7

Unsolved Mysteries, Staffel 5

Ab 3. Oktober 2024

Blue Box

Heartstopper, Staffel 3

Ab 4. Oktober 2024

Barbie: A Touch of Magic, Staffel 2

Ab 5. Oktober 2024

Ranma 1/2, Staffel 1

Ab 9. Oktober 2024

Betrügerische Liebe

Das Geheimnis des Flusses, Staffel 1

Startaufstellung

Ab 10. Oktober 2024

Love is Blind, Habibi, Staffel 1

Outer Banks, Staffel 4 Teil 1

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Staffel 1

Ab 12. Oktober 2024

A Virtuous Business, Staffel 1

Ab 14. Oktober 2024

Die Mega-Monster-Wheelies, Staffel 1

Ab 15. Oktober 2024

Comedy Revenge, Staffel 1

Ab 17. Oktober 2024

Gundam: Requiem for Vengeance, Staffel 1

Jurassic World: Chaos Theory, Staffel 2

The Lincoln Lawyer, Staffel 3

Ab 18. Oktober 2024

Happiness Is, Staffel 1

Ab 23. Oktober 2024

Car Masters: Von Schrott zu Reichtum, Staffel 6

Hier spricht Zodiac, Staffel 1

The Comeback: 2004 Boston Red Sox

Ab 24. Oktober 2024

Beauty in Black, Staffel 1

Territory, Staffel 1

Ab 25. Oktober 2024

Die letzte Nacht in Tremor

Hellbound, Staffel 2

Simone Biles: Wie ein Phoenix aus der Asche, Teil 2

Ab 30. Oktober 2024

Augen zu und durch, Bruder

Das Gesetz nach Lidia Poet, Staffel 2

Die Alien-Entführung von Manhattan, Staffel 1

Ab 31. Oktober 2024

Achtsam Morden

Die Schlümpfe, Staffel 2

Diplomatische Beziehungen, Staffel 2

Wie kann ich Netflix streamen? Netflix könnt ihr zum Beispiel über die offizielle Webseite abonnieren. Es gibt drei Optionen, die günstigste kostet 4,99 Euro pro Monat. Hier habt ihr eine Auflösung von 1080p bei "guter" Video- und Audioqualität und außerdem etwas Werbung.

Für 13,99 Euro pro Monat gibt’s das Standard-Abo ohne Werbung mit 1080p und ebenfalls guter Video- und Audioqualität. Wenn ihr 19,99 Euro pro Monat für das Premium-Abo zahlt, erhaltet ihr eine "top" Video- und Audioqualität, 4K-Auflösung und HDR. Ebenso könnt ihr damit auf deutlich mehr Geräten gleichzeitig streamen und downloaden.