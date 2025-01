Netflix wird schon wieder teurer: Deutschland ist zwar noch nicht betroffen, aber so wie wir den Streaming-Anbieter kennen, dürfen wir vielleicht als Nächstes tiefer in die Tasche greifen

Erst im vergangenen April wurde Netflix teurer. Damals hob der Streaming-Dienst die Kosten für das normale, werbefreie Abo von 12,99 Euro auf 13,99 Euro an. Das Premium-Abo wurde mit zwei Euro am höchsten angehoben. Für einige Zuschauer ein Grund zur Kündigung, andere sind dem Anbieter weiterhin treu geblieben. Nicht einmal ein ganzes Jahr später kommt die nächste Welle an Preiserhöhungen. Diesmal ist Deutschland nicht betroffen. Noch nicht.

Netflix kündigt neue Preiserhöhungen an

Wer ist also von den aktuellen Erhöhungen betroffen? Mehr zahlen müssen künftig Zuschauer aus den USA, Kanada, Portugal und Argentinien. Ab heute müssen Menschen in diesen Ländern mehr für alle Mitgliedschaftsstufen zahlen.

Wie viel teurer wird es? Das Werbe-Abo soll statt 6,99 Dollar jetzt 7,99 kosten, während das Standard-Abo ab heute nicht mehr 15,49 Dollar, sondern 17,99 Dollar kostet. Das Premium-Abo, bei dem ihr Inhalte auch in 4K schauen könnt, steigt von 22,99 Dollar auf 24,99 Dollar.

In einer Mitteilung an seine Aktionäre schrieb Netflix: "Da wir weiterhin in die Programmgestaltung investieren und unseren Mitgliedern mehr Wert bieten, werden wir unsere Mitglieder gelegentlich bitten, etwas mehr zu zahlen, damit wir wieder investieren können, um Netflix weiter zu verbessern."

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Netflix einen der größten Anstiege der Abo-Zahlen der letzten Jahre feiert. Im vierten Quartal des vergangenen Jahres sollen 19 Millionen neue, und vermutlich ein paar wiederkehrende, Kunden hinzugekommen sein.

Es gab aber auch einige spannende Serienfortsetzungen, die sicher viele von uns Couch-Kartoffeln wieder zurück vor die Streaming-App geholt haben. Arcane mit seiner zweiten Staffel ebenso wie die Fortsetzung von Squid Game und sicherlich noch einige individuelle Lieblinge, die ein Argument für ein aufgefrischtes Abo sein können.

Klar, aktuell bleiben unsere Preise auf dem altbekannten Niveau. Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass Netflix diese Preiserhöhung auf andere Regionen ausweitet und wir erneut abwägen müssen, wie viel Wert uns die tägliche Unterhaltung eigentlich ist. Ich wäre nur bereit mehr zu zahlen, wenn 1899 endlich weitergeführt wird. Das ist meine Bedingung!