Neue DLCs und Charaktere aus Dragon Ball Damia erweitern Xenoverse 2, Kakarot und Sparking! Zero

Es gibt Neuigkeiten in der Gaming-Welt von Dragon Ball. Fans können sich auf Goku (Mini) aus der neuen Anime-Serie Dragon Ball Daima in Dragon Ball Xenoverse 2 freuen. Außerdem wurde ein neuer DLC für Dragon Ball Z: Kakarot angekündigt. Diese Erweiterungen sollen frischen Wind in beide Spiele bringen. Zusätzlich wird Bandai Namco Entertainment einen DLC mit den neuen Charakteren aus DAIMA für Dragon Ball: Sparking! Zero veröffentlichen, die das Spielerlebnis noch spannender machen könnten.

Neue DLC-Inhalte bringen frische Dynamik und spannende Kämpfe

Dragon Ball Z: Kakarot wird mit einem neuen DLC erweitert, der die Spieler in den Demon Realm führt, wo aufregende Kämpfe und packende Szenen auf sie warten. Goku (Mini) wird in Dragon Ball Xenoverse 2 ein neues Moveset mit einzigartigen Fähigkeiten erhalten. Zudem wird eine kostenlose Mini-Kampagne spielbar sein. Diese neuen Inhalte fügen beiden Spielen eine frische Dynamik hinzu, die besonders Fans von Dragon Ball Daima begeistern dürften. Beide Erweiterungen haben noch kein Veröffentlichungsdatum von Bandai Namco Entertainment erhalten; dies soll aber in Kürze folgen.

Neue Charaktere und Updates für Dragon Ball-Spiele

Dragon Ball: Sparking! Zero wird mit neuen Charakteren aus Dragon Ball DAIMA erweitert, darunter Glorio und Vegeta (Mini), die bald über einen neuen DLC spielbar sein werden. Spieler mit dem Season Pass erhalten den Charakter-DLC 2 kostenlos und einen Early Access zu den Charakteren. Das Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Dragon Ball Z: Kakarot und Dragon Ball Xenoverse 2 sind bereits auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich. Dragon Ball: Sparking! Zero ist seit kurzem für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.

Die neuen Inhalte und Charaktere aus Dragon Ball Daima bieten frischen Spielspaß für Fans der Serie. Mit den kommenden Inhalten in Kakarot, Xenoverse 2 und Sparking! Zero erwartet die Spieler eine spannende Erweiterung der Dragon Ball-Welt.