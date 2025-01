Half-Life-3-Theoretiker klettern weiter in den Kaninchenbau, weil Steam ein zweites, mysteriöses Spiel neben Deadlock in einer Liste mit bevorstehenden Releases zeigt

In den letzten Monaten sind die Spekulationen rund um ein mögliches Half-Life 3 lauter geworden. Enthüllungen über neue Projekte von Valve, Dataminer-Fundgruben sowie der Synchronsprecher von G-Man, Mike Shapiro, der zu Beginn des neuen Jahres in der Stimme des Anzug tragenden Bösewichts von "unerwarteten Überraschungen" sprach, halten die Gerüchte am Laufen. Und jetzt hat ein Reddit-Nutzer einen weiteren, kleinen Hinweis gefunden, mit dem die Hoffnungen der Half-Life-Fans genährt werden.

Nur ein halbes Leben ohne Half-Life 3?

Wie der Nutzer Relevant_Basis5444 entdeckt hat, zeigt die Steam-Seite von Valve im Reiter der noch unveröffentlichten Projekte aktuell zwei Spiele an. Das eine davon zeigt Valve ganz öffentlich. Es ist Deadlock, das Third-Person-MOBA, das sich derzeit noch in der Entwicklung befindet. Der andere Titel wird nicht genannt. Er bleibt ohne Namen und ohne Bild völlig verborgen und wird neben Deadlock nur als bloße Zahl dargestellt und das sogar, wenn alle Filtereinstellungen zum Ausblenden von bestimmten Spielen ausgeschaltet sind.

Fans sehen darin ein weiteres Indiz für eine baldige Ankündigung von Half-Life 3. Natürlich könnte es sich bei diesem Projekt um so gut wie alles handeln, worauf auch einige Nutzer in den Kommentaren des Reddit-Beitrags hinweisen. Einige Spieler halten das angeblich verborgene zweite Spiel für einen Bug oder die Steam-Geschenkkarten, die komischerweise als kommende Veröffentlichung angezeigt werden, andere denken, es könnte sich um In the Valley of the Gods handeln. Dritteres ist allerdings eher unwahrscheinlich, da der Titel bereits bei den kommenden Spielen von Campo Santos aufgeführt wird.

Valve selbst hat auch ein wenig zu den Spekulationen rund um den nie angekündigten und doch ikonischen dritten Teil beigetragen. In den letzten Monaten hat der Entwickler selbst viele Informationen über das Ende der Half-Life-Geschichte veröffentlicht. Es gab eine Dokumentation zum 20. Jubiläum der Reihe, in der Gabe Newell erklärte, dass keinen Grund dafür sah, eine dritte Episode herauszubringen. Er konnte nichts finden, was die Geschichte noch weiter vorantreiben konnte. Ob Valve dieses fehlende Zahnrad gefunden hat, um die Story wieder ins Rollen zu bringen?