Neue Informationen zu Death Stranding 2: On the Beach kommen im März – Hideo Kojima wird die SXSW 2025 besuchen und Neuigkeiten zum Projekt mitteilen

Kojima Productions bestsätitgt nun, dass Death Stranding 2: On the Beach auf der SXSW 2025 zu sehen sein wird. Hideo Kojima wird laut der Ankündigung am 9. März 2025 in Austin, Texas, neue Details zum Spiel enthüllen. Fans dürfen sich auf frische Infos freuen – und vielleicht wird bald auch der Release-Termin bekannt gegeben. Nachdem es lange Zeit ruhig um den Titel war, steigt nun die Erwartungshaltung. Es bleibt abzuwarten, welche Überraschungen Kojima diesmal bereithält.

Death Stranding 2: On the Beach Genre: Action-Adventure

Plattform: PS5

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Kojima Productions / Sony Interactive Entertainment

Im Mittelpunkt der SXWS 2025

Das Event wird von Kojima Productions in Zusammenarbeit mit PlayStation organisiert. So soll das neue Death Stranding 2 mit neuen Details im Mittelpunkt stehen, das später im Jahr exklusiv für die PS5 erscheinen soll. Neben möglichen Story- und Gameplay-Infos könnte es auch neue Einblicke in die Entwicklung des Spiels geben. Vielleicht werden auch neue Charaktere oder Gameplay-Mechaniken vorgestellt. Solltet ihr nicht am Event teilenehmen, so könnt ihr es auch bei einem Livestream mitverfolgen.

Mögliche Details schon auf der Play of State

Aber auch heute könnten schon die ersten Details zum neuen Titel enthüllt werden, wie der neue Trailer, den Kojima auf seinen Social-Media-Kanälen angeteasert hat. Gestern hat PlayStation eine neue State of Play angekündigt. Es wäre also nicht überraschend, wenn dort bereits der neue Trailer oder andere Materialien zu Death Stranding 2 gezeigt werden. Zudem bekam das Spiel kürzlich in Südkorea bereits seine Altersfreigabe – ein Hinweis darauf, dass die Veröffentlichung möglicherweise nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Bereits bei der ersten Ankündigung im Dezember 2022 wurde enthüllt, dass mehrere bekannte Schauspieler in der Fortsetzung zurückkehren werden: Norman Reedus übernimmt erneut die Rolle des Sam Bridges, während Léa Seydoux als Fragile zurückkehrt. Auch Troy Baker ist wieder mit dabei.

Schon heute könnten also spannende Neuigkeiten zu Death Stranding 2: On the Beach auf euch warten. Aber auch Fans der Reihe sollten sich den 9. März 2025 für die SXSW 2025 vormerken, denn dort könnten weitere spannende Informationen, wie mögliche Gameplay- oder Story-Details, folgen. Auf jeden Fall werden die nächsten Wochen rund um Kojimas Projekt aufregend.