Neue Nintendo Direct kommt Berichten zufolge Ende Juni

Eine neue Nintendo Direct ist angeblich für Ende Juni vorgesehen.

Während eines Twitch-Streams mit einer Reaktion auf den Xbox & Bethesda Games Showcase sagte Alanah Pearce, frühere Journalistin und heute Autorin bei Sony Santa Monica, dass eine neue Nintendo Direct am 29. Juni 2022 komme.

Ein konkretes Datum

Von einem Zuschauer wurde Pearce gefragt, ob eine Nintendo Direct angekündigt wurde. Darauf antwortete sie: "Nein, aber ich glaube, dass es am 29. eine Nintendo Direct geben wird."

"Ich weiß nicht, ob das schon bekannt gegeben wurde. Ihr habt es hier zuerst gehört. Lass mich nachsehen. [...] Ich habe es aufgeschrieben... 29. Juni, ja. 29. Juni, Nintendo Direct."

"Technisch gesehen ist es kein Leak, weil Nintendo mir nichts gesagt hat und ich es entscheide", ergänzte sie. "Aber es ist auch so, dass ich nichts von dem, was drin ist, durchsickern lasse, was ich beschissen finde."

Wie VGC anmerkt, entspricht das in etwa dem, was man selbst gehört habe. Nach Angaben der Seite plane Nintendo für diesen Monat noch eine neue Direct-Ausgabe.

Angekündigt ist eine neue Nintendo Direct bisher nicht. Es wird aber weithin davon ausgegangen, dass es eine geben wird.