Neue PS Plus Spiele für Januar 2025 bestätigt, darunter ein Flop von 2024

Das Jahr 2025 startet mit drei neuen Spielen für PlayStation Plus Essential.

Sony hat die drei neuen Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4 nun bestätigt, die ab dem 7. Januar 2025 für euch verfügbar sind.

So startet PlayStation Plus ins Jahr 2025

Zu den neuen Spielen zählt unter anderem ein Titel, der im Jahr 2024 eher zu den kommerziellen Flops zählte.

Dabei handelt es sich um das von Rocksteady entwickelte Action-Adventure Suicide Squad: Kill the Justice League für die PlayStation 5.

Bei den beiden anderen Neuzugängen für PlayStation Plus Essential handelt es sich um The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS5, PS4) und um Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (PS4).

Nach der Batman Arkham-Trilogie war Suicide Squad: Kill the Justice League das erste neue Spiel des Studios und sollte zumindest in der Theorie ein erfolgreicher Live Service-Titel werden. Das hat allerdings nicht ganz so funktioniert wie gedacht.

Unter anderem hat das Spiel die Erwartungen von Warner nicht erfüllt. In der Kritik stand es unter anderem deswegen, weil es keinen Offline-Modus für das Spiel gab. Dieser wurde zuletzt aber noch nachgereicht. Gleichzeitig gab man bekannt, dass das Spiel in Zukunft keine weiteren Seasons mehr erhalten wird.

Bei der Ultra Deluxe-Version von The Stanley Parable handelt es sich wiederum um eine Neuinterpretation des Originals von 2013. Hier kommen neue Inhalte, Entscheidungen und Geheimnisse hinzu. Beschrieben wird der Titel wie folgt: "Du spielst als Stanley und du spielst nicht als Stanley. Du triffst Entscheidungen und Entscheidungen werden für dich getroffen. Das Spiel endet, das Spiel endet niemals. Widerspruch folgt auf Widerspruch; die Spielregeln werden gebrochen und dann nochmal gebrochen. Du spielst nicht, um zu gewinnen. The Stanley Parable ist ein Spiel, das mit dir spielt."

Und auch Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ist eine Neuauflage, hier stammt das Original aus dem Jahr 2010. Als Outlaw oder Cop nehmt ihr am Steuer verschiedener Wagen Platz und liefert euch wilde Verfolgungsjagden.