Neue State of Play ist offiziell! Schon morgen Abend könnt ihr euch die 40 Minuten lange PlayStation-Show anschauen

Sony hat eine neue Ausgabe von State of Play nun offiziell bestätigt.

Und ihr müsst auch nicht lange darauf warten, denn sie wird schon am morgigen Mittwoch, den 12. Februar 2025, um 23 Uhr ausgestrahlt.

Neue State of Play mit spannenden Spielen

Nach Angaben von Sony ist die Show rund 40 Minuten lang und verspricht eine "kreative und einzigartige Auswahl spannender Spiele aus Studios auf der ganzen Welt".

Mit weiteren Details hält man sich allerdings zurück, aber ihr müsst ja auch nicht lange darauf warten.

Anschauen könnt ihr euch die neue State of Play dann auf den offiziellen PlayStation-Kanälen auf YouTube und Twitch.

Mit der offiziellen Ankündigung von Sony bestätigen sich zugleich vorherige Gerüchte über eine neue State of Play.

Der bekannte Leaker Nate the Hate hatte zuletzt angedeutet, dass eine neue State of Play im Zeitraum vom 10. bis zum 16. Februar 2025 kommt. Volltreffer.

Wirklich überraschend kommt eine neue State of Play zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht, denn Sony hat in den vergangenen Jahren häufig eine State of Play im Januar oder Februar ausgestrahlt. Bei diesen Präsentationen zeigte man Spiele, die in der ersten Hälfte des Jahres erscheinen sollen.

Aktuell ist jedoch unklar, was genau in der neuen State of Play zu sehen ist. Zuletzt hat etwa Death Stranding 2 eine Altersfreigabe erhalten, was eine Veröffentlichung in naher Zukunft andeutet. Zudem deutete Hideo Kojima einen neuen Trailer an. Das Spiel gilt definitiv als heißer Kandidat für die State of Play.

Ebenso wäre es möglich, dass wir mehr vom neuen Sucker-Punch-Spiel Ghost of Yotei zu sehen bekommen. Und vielleicht auch einen neuen Blick auf Marvel's Wolverine von Insomniac werfen können? Warten wir es ab.