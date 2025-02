PS5: Habt ihr ein Valentinsdate mit PlayStation? Eine neue State of Play ist für die zweite Februarwoche geplant, behauptet ein zuverlässiger Leaker

Sony plant angeblich eine neue Ausgabe von State of Play für die zweite Februarwoche.

Das wäre also der Zeitraum von 10. bis zum 16. Februar 2025, die neuen Angaben stammen vom bekannten Leaker Nate the Hate.

Vorgeschmack auf kommende Spiele

Nach Angaben von Nate the Hate dauert es also nicht mehr lange bis zu einer neuen State of Play.

Überraschend käme das jedenfalls nicht, denn Sony hat in den vergangenen Jahren häufig eine State of Play im Januar oder Februar ausgestrahlt, bei der man Spiele zeigte, die in der ersten Hälfte des Jahres erscheinen sollen.

Dass im Februar mit einer neuen State of Play zu rechnen ist, hatte Nate the Hate bereits kürzlich angedeutet, nun hat er diesen Zeitraum noch weiter präzisiert.

Im Januar hatte der Leaker bereits korrekt den Veröffentlichungstag des Reveal-Trailers zur Nintendo Switch 2 vorhergesagt.

2024 hatte Sony im Januar eine State of Play veröffentlicht, in der man näher auf Stellar Blade und Rise of the Ronin einging, außerdem gab es dort mehr von Death Stranding 2 und Silent Hill 2 Remake zu sehen.

Ein Jahr zuvor, im Februar 2023, widmete man sich in der ersten State of Play des Jahres Spielen wie dem Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6 und Suicide Squad: Kill the Justice League.

Und aktuell? Wir wissen, dass in diesem Jahr definitiv Death Stranding 2 und Ghost of Yotei erscheinen werden. Darüber hinaus wird mit Marvel's Wolverine und dem Live-Service-Game Fairgame$ gerechnet, wenngleich es für beide noch keine offiziellen Release-Zeiträume gibt.

In dieser Woche hatte Sony angekündigt, dass man ab 2026 kaum noch PS4-Spiele im PlayStation Plus-Abo anbieten möchte und sich mehr auf die PS5 konzentriert. Indes ist die Nutzung eines PSN-Accounts auf dem PC keine Verpflichtung mehr, mit In-Game-Boni möchte man die Leute aber dennoch dazu bewegen, einen zu verwenden.