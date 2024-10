Neue Story-Erweiterung und Spin-offs: Mintrocket erweitert das Dave the Diver-Universum

Dave the Diver erhält eine neue Story-Erweiterung, dies bestätigten nun die Entwickler von Mintrocket. Neben dem DLC sind auch Spin-off-Spiele zu den verschiedenen Charakteren geplant. Diese bieten den Fans die Möglichkeit, mehr über die Welt von Dave the Diver und deren Charaktere zu erfahren.

Erweiterte Charaktergeschichten und neue Genres

Die Entwickler von Mintrocket arbeiten derzeit intensiv an der Story-Erweiterung für das Spiel. Jaeho Hwang, der Schöpfer von Dave the Diver, möchte dabei die Hintergrundgeschichten der Charaktere vertiefen. In den Spin-offs könnten die Spieler erfahren, wie sich die Figuren trafen und was sie vor ihrer Zeit im Blue Hole erlebt haben. Dabei sollen verschiedene Genres erkundet werden, was dem Dave the Diver-Universum noch mehr Tiefe und Vielfalt verleihen könnte. Hwang deutete an, dass Spieler Dave auch in anderen Lebensabschnitten kennenlernen könnten, bevor er Taucher wurde.

Unabhängigkeit und kreative Freiheit nach dem Erfolg von Dave the Dive

Mintrocket hat sich nach dem großen Erfolg von Dave the Diver, das bereits über vier Millionen Exemplare verkauft hat, zu einem unabhängigen Studio entwickelt. Die Muttergesellschaft Nexon hat dem Entwicklerteam mehr Freiheit in der Spielentwicklung eingeräumt, was Hwang und seinem Team ermöglicht, sich voll auf die Erweiterung des Dave the Diver-Universums zu konzentrieren. Hwang selbst möchte Mintrocket als kleines Studio mit etwa 20 bis 30 Mitarbeitern beibehalten, um eine effiziente Kommunikation zu gewährleisten.

Bisher hat Dave the Diver bereits drei DLCs erhalten, darunter kosmetische Extras sowie Crossover-DLCs mit Godzilla und Dredge. Ein besonders interessanter Charakter ist Cobra, dessen Hintergrundgeschichte bereits in Hwangs früherem Spiel Evil Factory behandelt wurde. Diese Art von Erzählweise könnte als Vorlage für weitere zukünftige Spiele im Dave the Diver-Universum dienen.

Dave the Diver bleibt mit den neuen Inhalten spannend und abwechslungsreich. Der Erfolg des Spiels zeigt, wie beliebt es ist. Fans können sich auf weitere spannende Entwicklungen freuen, sowohl auf die bevorstehenden Story-Erweiterung als auf die geplanten Spin-offs, die die Charaktere und deren Geschichten weiter vertiefen werden.