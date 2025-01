Neue Xbox vs. PlayStation 6: Microsoft setzt auf innovative Hardware statt Exklusivtitel - Xbox-Chef Spencer: "Lasst uns Hardware bauen, mit der die Leute spielen wollen"

Xbox-Chef Phil Spencer hat die neue Strategie vorgestellt, wie sich das Unternehmen im Konsolenmarkt gegen den Konkurrenten Sony behaupten möchte. Das Unternehmen möchte seinen Fokus auf die Entwicklung innovativer Hardware richten, die durch technische Fähigkeiten überzeugen soll, während Exklusivtitel eine geringere Rolle spielen. Besonders die geplante PlayStation 6 sieht Microsoft als große Konkurrenz.

Herausforderungen im Konsolenmarkt

In einem Interview mit Gamertag Radio erklärt Spencer, dass die Hardware selbst der entscheidende Faktor bei der Kaufentscheidung werden soll. "Ich möchte, dass die Leute sich anhand der Fähigkeiten der Hardware für eine Hardware entscheiden und wie diese zu den Entscheidungen passt, die sie in Bezug darauf, wo sie spielen möchten, treffen wollen. Wir wollen, dass unsere Hardware auf der Grundlage der Fähigkeiten, über die sie verfügt, gewinnt."

Dabei setzt Microsoft auf Funktionen wie Quick Resume und das Play Anywhere-Programm, die den Spielern die Möglichkeit geben sollen, überall ihre Lieblingsspiele zu spielen. Spencer bekräftigt die Strategie: "Lasst uns innovative Hardware bauen, mit der die Leute spielen wollen, sei es in ihren Händen, auf dem Fernseher oder auch an anderen Orten." Sony hingegen konzentriert sich etwa auf Technologien wie den DualSense-Controller und 3D-Audio, wodurch Microsoft unter Zugzwang steht, in diesem Bereich nachzuziehen.

Microsofts strategische Neuausrichtung

Die aktuellen Verkaufszahlen der Xbox Series X/S fallen im Vergleich zur Xbox One schwächer aus, was die Lage weiter erschwert, sich im Konsolenmarkt durchzusetzen. Hinzu kommen steigende Produktionskosten für leistungsstarke Konsolen, wie die kürzlich erschienene PS5 Pro zeigt.

Gleichzeitig hat Microsoft einen neuen Weg eingeschlagen und denkt darüber nach, weitere Spiele für die PlayStation 5 und andere Plattformen wie die Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen. Damit positioniert sich das Unternehmen zunehmend als Third-Party-Publisher und setzt weniger stark auf die Zugkraft von exklusiven Inhalten.

Auch im Handheld-Bereich könnte Microsoft künftig aktiver werden. Während Sony mit PS Portal bereits Erfolge feiert, gab Spencer bereits an, dass sich ein Xbox-Handheld in der Entwicklung befindet.

Ob der Fokus auf Hardware-Innovationen ausreicht, um Sony und die kommende PlayStation 6 zu übertreffen, bleibt abzuwarten. Wann die neuen Konsolen von Microsoft oder Sony kommen und wie diese sich auf dem Markt behaupten werden, bleibt abzuwarten.