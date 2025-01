Kingdom Come Deliverance 2: Neuer CGI-Trailer zeigt Heinrichs Leben im Mittelalter und wir wissen jetzt, ab wann ihr das Rollenspiel herunterladen könnt

Kurz vor dem Release haben die Warhorse Studios und Plaion einen neuen CGI-Trailer zu Kingdom Come: Deliverance 2 veröffentlicht.

Kingdom Come: Deliverance 2 Genre: Adventure-Rollenspiel

Plattform: PS5, PC, Xbox Series

Release: 4. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Warhorse Studios / Deep Silver

Das Video soll eich einen "augenzwinkernden Einblick" in Heinrichs Heldentaten im mittelalterlichen Europa geben.

Humor und Härte in Kingdom Come: Deliverance 2

Entstanden ist der Trailer in Zusammenarbeit mit dem bekannten Animationsstudio Platige, dabei hört ihr euch eine mittelalterlich inspirierte Coverversion eines bekannten 70er-Jahre-Songs, die hier den Namen "15th Century Boy" trägt.

"In dem Spot lebt Heinrich sein bestes Leben in einer rasanten mittelalterlichen Welt", heißt es. "Es ist eine Mischung aus Humor und Härte, in der Heinrich sich trinkend und prügelnd seinen Weg durch Böhmen bahnt, weil jeder Tag sein letzter sein könnte."

Darüber hinaus wissen wir nun, ab wann ihr das Spiel vorab herunterladen könnt, um zum Launch-Tag pünktlich loslegen zu können. Hier sind die Preload-Zeiten:

Xbox Series X/S - Dienstag, 28. Januar 2025, ab 17:00 Uhr MEZ

- Dienstag, 28. Januar 2025, ab 17:00 Uhr MEZ PlayStation 5 - Sonntag, 2. Februar 2025, ab 17:00 Uhr MEZ

- Sonntag, 2. Februar 2025, ab 17:00 Uhr MEZ Steam - Montag, 3. Februar 2025, ab 17:00 Uhr MEZ

Auf dem PC ist das Spiel zuerst auf Steam und im Epic Games Store verfügbar, später soll es auch noch auf GOG veröffentlicht werden.

Zuletzt hatte das Entwicklerstudio eine Roadmap zu geplanten Post-Launch-Inhalten für Kingdom Come: Deliverance 2 veröffentlicht.

Auf dieser Roadmap stehen mit "Begegnungen mit dem Tod", "Das Ergbe der Schmiede" und "Mysteria Ecclesia" unter anderem drei Erweiterungen, die im Sommer, Herbst und Winter 2025 erscheinen sollen.

Darüber hinaus sind kostenlose Updates geplant, mit denen man ein Barbier-Feature, einen Hardcore-Modus, Pferderennen und andere Dinge einführen möchte.

Kingdom Come: Deliverance 2 erscheint am 4. Februar 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.