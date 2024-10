Neuer Trailer zeigt die Features von Tales of Graces f Remastered

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zur Remastered-Version von Tales of Graces f veröffentlicht. Die Neuauflage des beliebten Action-RPGs wird am 17. Januar 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen und verspricht zahlreiche Verbesserungen, die das Spielerlebnis optimieren sollen. Der Trailer zeigt grafische Verbesserungen und neue Funktionen, die das klassische RPG-Erlebnis in einem modernen Licht präsentieren.

Neue Quality-of-Life-Features und verbessertes Kampfsystem

Eine der größten Neuerungen sind die neuen Quality-of-Life-Features. Spieler haben nun die Möglichkeit, feindliche Begegnungen ein- oder auszuschalten und können auf Wunsch gezielt kämpfen oder diese vermeiden, wenn sie lieber auf Erkundung gehen wollen. Ein neues Zielsymbol macht das Navigieren demnach noch intuitiver, und Dialoge nach den Kämpfen sind jetzt mit Untertiteln versehen. Das Spiel erlaubt es, Kämpfe sofort zu wiederholen, was das Training und das Erlernen von Taktiken erleichtert.

Das Kampfsystem selbst ist reaktionsbasiert und bietet durch den Wechsel zwischen verschiedenen Kampfstilen flexible Taktiken, die Distanz, Kraft und Reichweite der Angriffe kontrollieren. Spieler können außerdem schneller ausweichen und sich in alle Richtungen bewegen. Der "Accel Mode" erhöht die Geschwindigkeit und maximiert die Fähigkeiten jedes Charakters. Durch die Serienkapazität können Artes und Fertigkeiten kontinuierlich eingesetzt werden, solange genug Ressourcen vorhanden sind, was dem Spiel ein dynamisches Kampferlebnis verleiht.

Vorbestellungen und eine spannende Geschichte

Vorbestellungen für Tales of Graces f Remastered sind ab sofort für die Standard und Deluxe Edition möglich. Vorbesteller erhalten das exklusive Super Adventuring Assistance Set mit nützlichen Items für das Abenteuer. Die Story folgt Asbel und Sophie, die sich als Kinder in einem Blumengarten treffen und Jahre später erneut vereint werden, um ihre Liebsten und die Welt vor drohenden Gefahren zu schützen. Zudem gibt es über 80 DLCs aus dem Original.

Mit neuen Features und grafischen Verbesserungen bringt Tales of Grace f Remastered die beliebte RPG-Erfahrung zurück und bietet sowohl alten Fans als auch Neueinsteigern ein modernes Spielerlebnis. Wird Tales of Grace f Remastered auch euch in die magische Welt von Ephinea ziehen?