Netflix zeigt neuen Trailer zu The Witcher: Sirens of the Deep – Fans erwartet ein spannendes Abenteuer mit Geralt und düsterer Atmosphäre

Netflix hat den Starttermin für seinen neuen Animationsfilm zum The Witcher-Universum bekannt gegeben. Ab dem 11. Februar 2025 wird The Witcher: Sirens of the Deep auf der Streaming-Plattform verfügbar sein. Besonders spannend für Fans: Doug Cockle, die ikonische Stimme von Geralt aus den Videospielen, kehrt in dieser Produktion zurück. Der Film basiert auf der Kurzgeschichte A Little Sacrifice von Andrzej Sapkowski, der Vorlage des beliebten Franchise.

Geralt muss Konflikte lösen

Die Handlung dreht sich um Geralt, der einer Serie mysteriöser Angriffe in einem Küstendorf nachgeht. Dabei stößt er auf einen uralten Konflikt zwischen Menschen und Meermenschen, der die fragile Balance zwischen beiden Königreichen bedroht. "Er muss sich auf Freunde verlassen – alte und neue", schreibt Netflix in seiner Ankündigung, "um das Geheimnis zu lösen, bevor die Feindseligkeiten zwischen den beiden Königreichen zu einem totalen Krieg eskalieren." Unterstützung bekommt Geralt von bekannten Figuren wie Yennefer (gesprochen von Anya Chalotra) und Jaskier (Joey Batey), die ihre Rollen aus der Live-Action-Serie übernehmen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Erste Einblicke in die düstere Atmosphäre

Die Regie führt Kang Hei Chul, der bereits mit Nightmare of the Wolf (2021) ein animierte Erweiterung des Witcher-Universums inszenierte. Für zusätzliche Vorfreude sorgt ein neuer Trailer, der erste Einblicke in die faszinierende Welt des Films bietet. Fans dürfen sich auf eine Mischung aus düsterer Atmosphäre, bekannten Stimmen und einer spannenden Geschichte freuen. Der Film könnte damit nicht nur die eingefleischte Fangemeinde begeistern, sondern auch neue Zuschauer ansprechen, die Fans des Fantasy-Genres sind.

Mit Sirens of the Deep erweitert Netflix die Welt von The Witcher um ein weiteres Kapitel und bringt frischen Content in das beliebte Universum. Gleichzeitig wird die Wartezeit bis zur vierten Staffel der Live-Action-Serie, in der Liam Hemsworth die Rolle von Geralt übernimmt, verkürzt. Doug Cockle wird in CD Projekts The Witcher 4 erneut zu hören sein, diesmal ist er jedoch nicht der Hauptprotagonist.