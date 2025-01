Neues Nintendo-Patent: KI-Upscaling könnte Grafik und Speicher der Switch 2 optimieren

Ein neues Nintendo-Patent sorgt für Spekulationen über die kommende Switch 2. Das Patent deutet auf eine KI-gestützte Upscaling-Technologie hin, die ähnlich wie Nvidias DLSS (Deep Learning Super Sampling) funktioniert. Dies könnte nicht nur die Grafikqualität verbessern, sondern auch Speicherplatz optimieren – ein wichtiger Faktor für mobile Geräte.

KI-Upscaling für bessere Grafik und Leistung

Das im Juli 2023 eingereichte und am Dienstag veröffentlichte Patent beschreibt ein System, das mithilfe von einer KI-gestützten Technologie mit niedriger Auflösung auf eine höhere Auflösung hochskaliert. Diese Technologie könnte Entwicklern helfen, selbst auf leistungsschwächerer Hardware hochwertige Grafiken und stabile Bildraten zu bieten. Damit würde Nintendo zu Konkurrenten wie Sony aufschließen, die mit Technologien wie PSSR auf der PlayStation 5 Pro oder AMDs FSR bereits ähnliche Ansätze nutzen.

Hardware-Spekulationen

Ein Vorteil des KI-Upscalings liegt in der Speicheroptimierung. Wie die Journalistin Laura Kate Dale feststellte, wird in dem neuen Patent die Verwendung von Upscaling-Technologie erwähnt, um die Gesamtgröße von Spielen zu verringern und ein modernes Spiel auf physische Medien mit geringerer Kapazität, z. B. Game Cartridges, zu übertragen. "Als Beispiel wird angeführt, dass ein Spiel mit nativen 4K-Texturen einen Download von 60 GB benötigt, eine native 1080-Version jedoch nur 20 GB (womit es auf eine 32-GB-Switch-Cart passen würde, die derzeitige maximale Größe, die Nintendo für die Switch 1 produziert). Die Idee ist, einen 4X-Upscale auf dem Gerät in Echtzeit durchzuführen", schrieb sie in einem Beitrag auf Bluesky.

Gerüchte über die Hardware der Switch 2 erhielten noch mehr Aufschwung durch Bilder auf Reddit, die angeblich Komponenten des neuen Systems zeigen. Diese sollen Hinweise auf Nvidia-Hardware enthalten und die Spekulationen über ein leistungsfähigeres Modell weiter führen. Frühere Berichte deuteten bereits auf die Integration von DLSS-ähnlicher Technologie hin. Zudem könnte die KI-Technologie nicht nur die Grafik, sondern auch Ladezeiten verbessern und so das Spielerlebnis insgesamt auf der neuen Konsole optimieren.

Eine offizielle Enthüllung des Switch-Nachfolgers wird bis spätestens März 2025 erwartet. Mit KI-basiertem Upscaling könnte Nintendo die grafischen Möglichkeiten mobiler Konsolen ausbauen und vielleicht größere Speicherprobleme lösen.