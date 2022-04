Neues Projekt von Hello Games auf dem Weg - No Man's Sky 2 solltet ihr aber nicht erwarten

Das kleine Entwicklerstudio Hello Games hat bereits mit No Man's Sky bewiesen, dass nicht immer ein großes Studio hinter einem großen Spiel stecken muss. Angeblich soll der Entwickler bereits an einem weiteren ambitionierten Projekt arbeiten.

Kein No Man's Sky 2

Im Gespräch mit IGN spricht der Mitbegründer und Geschäftsführer von Hello Games, Sean Murray, über den nächsten Titel des Studios - wenn auch nur kurz.

"Seit einiger Zeit arbeiten wir im Hintergrund an einem ziemlich ehrgeizigen Projekt. Es ist ein kleines Team, aber wir mögen es so. Ähnlich wie bei No Man's Sky ist es die Art von Projekt, die selbst dann noch unmöglich erscheint, wenn tausend Leute daran arbeiten würden", so Murray.

Eine Fortsetzung des bekannten Weltraumepos soll dieser Titel allerdings nicht werden, so viel steht schon mal fest. Mit No Man's Sky hat das Studio trotzdem noch einiges zu tun, denn fertig, ist Hello Games hier noch lange nicht. Erst heute hat der Entwickler eine neue Erweiterung mit spielverändernden Funktionen angekündigt.