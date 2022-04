Neues PS5-Update "verbessert die Systemleistung"

Das neueste Systemsoftware-Update für die PlayStation 5 ist da.

Ihr könnt euch Version 22.01-05.02.00 ab sofort herunterladen, das Update "verbessert die Systemleistung" der Konsole.

Das Übliche für zwischendurch

Es ist eines der kleineren Zwischenupdates, die nicht viel mehr bieten als ein paar Anpassungen hinter den Kulissen, auf die PlayStation nicht näher eingeht.

"Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung", heißt es kurz und knapp dazu in den Patch Notes. Aber das kennt ihr ja mittlerweile nicht anders.

Das Update ist rund 1 GB groß und bringt ansonsten keine großen Neuerungen mit sich.

Im März hatte PlayStation zuletzt ein größeres Update für die PlayStation 5 veröffentlicht. Im Nachgang hatte besagtes Update allerdings für ein paar Probleme gesorgt, die schnell gelöst werden könnten.

In einem zugehörigen Blogeintrag versprach PlayStation außerdem, dass in den kommenden Monaten mit VRR-Support (Variable Refresh Rate) für die PlayStation 5 zu rechnen sei. Einen konkreten Zeitpunkt dafür nannte man nicht, im neuesten Update ist es definitiv nicht dabei.

VRR passt die Bildrate an den Bildschirm des Nutzers oder der Nutzerin an, was Framerate-Einbrüche und andere visuelle Probleme mindern soll. Unterstützt wird das Feature derzeit nur von Bildschirmen, die mit HDMI 2.1 kompatibel sind.

Angeblich arbeitet PlayStation derzeit auch ein einer "richtigen" PS3-Emulation für die PlayStation 5. PS3-Spiele, die Teil des jüngst angekündigten Reboots von PlayStation Plus sind, können erst einmal nur gestreamt werden.