Stardew Valley, aber mit Hobbits? Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game hat ein neues Release-Datum!

Weta Workshop und Private Division haben das neue Release-Datum für die Lebenssimulation Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game bekannt gegeben.

Das Spiel wird demnach am 25. März 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht, aber auch über Netflix Games wird es verfügbar sein.

Etwas später als erwartet

Erst vor rund zwei Wochen hatte man bekannt gegeben, dass das Spiel nicht mehr im Herbst 2024 erscheint. Damals nannte man noch "Anfang 2025" als neuen Release-Zeitraum.

Tales of the Shire wird als "Cozy-Game" beschrieben, in dem man einen Hobbit spielt und sein Leben lebt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ihr könnt unter anderem kochen, die Welt erkunden, die Herzen eurer Nachbarinnen und Nachbarn gewissen sowie verschiedene Minispiele absolvieren.

Ebenso angelt ihr nach fischen, pflanzt Sachen in eurem Garten an oder individualisiert euer Haus, das sich in Wasserau befindet.

"Wir alle hier bei Weta Workshop freuen uns darauf, dass ihr euch uns im Auenland anschließt, einer friedlichen Ecke der Welt von J. R. R. Tolkien. Wenn ein neuer Hobbit Wasserau zum ersten Mal betritt, möchten wir, dass dieser Moment genau so ist, wie ihr es euch erhofft", hieß es vor rund zwei Wochen zur Verschiebung.

Weta Workshop kennt man natürlich als das Unternehmen, dass für die praktischen Effekte in Peter Jacksons Herr-der-Ringe-Trilogie verantwortlich war. Eine Schwesterfirma kümmerte sich wiederum um die digitalen Effekte.

Eine Abteilung für die Entwicklung von Videospielen wurde schon 2014 gegründet, aber Tales of the Shire ist das erste große Spiel, an dem das Studio alleine arbeitet.