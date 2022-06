Neues Spiel der Macher von Elden Ring ist fast fertig

Laut Hidetaka Miyazaki, Director von Elden Ring, ist das nächste Spiel von From Software schon fast fertig.

In einem aktuellen Interview mit der japanischen Seite 4Gamer (via VGC) wurde Miyazaki nach einer Aussage von 2018 gefragt, als er sagte, das Studio arbeite an mehreren Spielen gleichzeitig.

In der finalen Phase

Danach befragt, ob eines dieser Spiele noch in Arbeit sei, sagte er: "Ja, das ist es. Wir befinden uns in der Endphase der Entwicklung."

2018 hatte Miyazaki angegeben, dass das Studio seit 2016 an "dreieinhalb" Spielen arbeite. Bei dem "halben" Spiel handelte es sich um den PSVR-Titel Déraciné. Ein anderes Projekt war Sekiro und ein weiteres Elden Ring.

Unbestätigten Berichten und Gerüchten zufolge soll es sich bei diesem unangekündigten Projekt um Armored Cored 6 handeln. Besagtes Spiel wurde Berichten zufolge Anfang des Jahres in einer Spielerumfrage erwähnt.