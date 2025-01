Könnten bald Neuigkeiten zu Kingdom Hearts 4 kommen? Co-Schöpfer Tetsuya Nomura lässt Fans nach einer Nachricht zum 15. Jubiläum von Kingdom Hearts: Birth by Sleep spekulieren

Tetsuya Nomura, Co-Schöpfer der beliebten Kingdom Hearts-Reihe, hat mögliche Neuigkeiten zu Kingdom Hearts 4 angedeutet. Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2022 warten Fans gespannt auf neue Informationen. Das kommende Kapitel der Reihe, der "Lost Master Arc", wird als "Beginn vom Ende" beschrieben und soll die Saga in eine neue Richtung führen.

Kingdom Hearts 4 Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: TBD

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Square Enix / Square Enix

Trailer zeigt die Stadt Quadratum

Das Spiel wurde 2022 mit einem Trailer vorgestellt, der Sora in einer mysteriösen, von Shibuya inspirierten Stadt namens Quadratum zeigt. Diese neue Umgebung deutet auf ganz neue Welt hin, die für Sora sehr befremdlich wirkt. Kingdom Hearts 4 markiert den Beginn des "Lost Master Arc", einer Storyline, die zentrale Fragen der Serie aufgreifen und die bisherigen Ereignisse weiterführen soll. Dabei steht vor allem die Rolle der Lost Masters im Fokus, einer Gruppe mysteriöser Charaktere, die bereits in früheren Teilen der Serie angedeutet wurden.

Spekulationen über den neue Story-Arc

Nach der ersten Ankündigung herrschte von Seiten Square Enix' allerdings Stille, was zu zahlreichen Spekulationen unter den Fans führte. Tetsuya Nomura griff in einer Nachricht zum 15. Jubiläum von Kingdom Hearts: Birth by Sleep zudem das zentrale Thema der Serie – Kreuzungen und Wendepunkte – auf. Er wies darauf hin, dass diese auch im "Lost Master Arc" eine wichtige Rolle spielen werde.

Nomura deutete ebenfalls an, dass die Schlüsselszene aus Kingdom Hearts 3, in der Luxu, ein alter Keyblade-Träger, mit den Lost Masters zusammentrifft, eine entscheidende Bedeutung für den nächsten Teil hat. Diese Begegnung könnte die Frage aufwerfen, was die Lost Masters gewinnen oder verlieren mussten, um an diesen Punkt zu gelangen.

Zudem wirft der DLC ReMind für Kingdom Hearts 3 einige Fragen auf. Yozora, der in Kingdom Hearts 3 angeteasert wurde und im DLC als Endgegner vor Sora stand, könnte in diesem Arc möglicherweise eine Rolle spielen.

Fans können hoffen, dass vielleicht bald weitere Neuigkeiten folgen. Mit dem "Lost Master Arc" steht ein neues Kapitel bevor, das die Reihe in eine völlig neue Richtung lenken könnte. Welche Disney-Welt würdet ihr euch im neuen Kingdom Hearts 4 wünschen?