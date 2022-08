New Tales from the Borderlands: Amazon leakt Fortsetzung - Release schon im Oktober

Dass Tales from the Borderlands eine Fortsetzung bekommen soll, war bereits klar, jetzt liegen auch erste Details dazu vor.

Wenn auch nicht ganz beabsichtigt, denn Amazon hat eine Produktseite zu New Tales from the Borderlands, so der Name des Sequels, zu früh online gestellt.

Kommt schon bald

Auf besagter Produktseite war auch der Release-Termin zu sehen. Demnach ist am 21. Oktober 2022 auf PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 mit New Tales from the Borderlands zu rechnen.

Entwickelt wurde New Tales from the Borderlands intern bei Gearbox, im Fokus stehen der mittlerweile wieder gelöschten Produktseite zufolge die Charaktere Fran, Anu und Octavio. Diese "wehren sich gegen rücksichtslose Konzern-Overlords in der ständig vom Krieg zerrissenen Metropole Promethea".

Ob Gearbox mit den Qualitäten des Originals mithalten kann, bleibt abzuwarten. Womöglich ist das hier eine der Ankündigungen, die für die gamescom Opening Night Live in der kommenden Woche geplant sind.