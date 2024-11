New World: Aeternums Roadmap enthüllt kostenlose Konsolendemo

Am 15. Oktober 2024 ist New World: Aeternum gestartet. Diese neue Version von Amazons MMORPG brachte das Spiel neben dem PC auch auf PlayStation 5 sowie Xbox Series erschienen. Es wird also langsam Zeit, dass Amazon über die Zukunft des Spiels spricht, und das macht der Publisher mit einer neuen Roadmap. Diese beinhaltet neue Saisonwelten, einen überarbeiteten Invasionsmodus, PvP-Modi, eine Demo für die Konsole, ein aktualisiertes Rufsystem und viel mehr.

New World Aeternum zeigt seine Roadmap

Die neue Demo für die Xbox- und PlayStation-Version von New World: Aeternum bietet euch vier Stunden Spielspaß. Alle Fortschritte der Demo werden nach dem Kauf übertragen. Ausprobieren könnt ihr New World ganz einfach. Ihr sucht die Testversion im Shop und ladet sie herunter. Ihr benötigt dafür natürlich ein Plattform-Abonnement.

Roadmap von New World Aeternum.

Saison 7 bringt außerdem einige neue Features. Dazu gehören laut Roadmap die saisonalen Welten. Das sind dynamische, zeitlich begrenzte Server, auf denen ihr das MMO noch einmal neu erleben könnt. Der erste wird ein PvP-Server, bei dem ihr völlig frei von Gilden und anderen Zugehörigkeiten andere Spieler herausfordern oder hinterhältig angreifen könnt. Die Beute eurer Opfer könnt ihr dann einsammeln und behalten, sofern ihr es schafft, sie aus dem Gebiet zu transportieren. Alle Belohnungen und Fortschritte behaltet ihr natürlich auch über die Dauer der Saison hinaus.

Ein neues Schlachtfeld erhaltet ihr mit der neuen Außenpostensturm-Map. Hier könnt ihr strategische PvP-Kämpfe austragen und im Team zusammenarbeiten. In diesem Wettbewerb sammelt ihr Ressourcen, erobert Ziele und überrascht eure Feinde mit eurem Geschick.

Zudem könnt ihr tägliche Solo-Prüfungen absolvieren, bei denen ihr gegen ikonische Bosse des Spiels antretet. Auch die saisonalen Ereignisse Legacy of Crassus und Rabbit’s Revenge kehren zurück. Zudem gibt es Upgrades für mutierte Expeditionen und die Kampfbalance.

Wir durften New World Aeternum bereits im September anspielen. Unter den Inhalten waren die neue PvP-Zone, die Seelenprüfungen sowie der 10-Spieler-Raid. Insgesamt verschiebt Amazon den Fokus mit Aeternum auf Einzelspieler- und Koop-Erlebnisse und erweitert seinen Einzugsbereich auf Xbox und PS5. Dank Crossplay können alle zusammen zocken.