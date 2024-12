Nicht vergessen: Forza Horizon 4 verschwindet bald aus dem Game Pass und wird nicht mehr verkauft

Zu den Spielen, die bald den Xbox Game Pass verlassen, gehört unter anderem Playground Games' Rennspiel Forza Horizon 4.

Das mag euch bei einem First-Party-Titel wundern, hat aber in diesem Fall besondere Gründe.

Letzte Chance für Forza Horizon 4

Microsoft hatte bereits im Juni angekündigt, dass Forza Horizon 4 ab dem 15. Dezember 2024 nicht mehr auf Steam und im Microsoft Store verkauft wird.

Als Grund dafür nannte man auslaufende "Lizenzen und Vereinbarungen mit unseren Partnern".

Dass Forza Horizon 4 im Zuge dessen auch aus dem Game Pass verschwindet, überrascht daher nicht wirklich.

Das bedeutet zugleich, dass euch nicht mehr viel Zeit bleibt, wenn ihr euch das Rennspiel dauerhaft sichern möchtet – es sei denn, ihr treibt nach dem 15. Dezember 2024 noch eine Handelsversion auf.

Die digitalen Editionen des Spiels sind aktuell im Angebot, ihr könnt also günstiger zuschlagen und euch ein digitales Exemplar sichern, bevor es aus den Stores verschwindet.

Angesichts dessen, dass bereits im Jahr 2020 der Verkauf von Forza Horizon 3 aus ähnlichen Gründen eingestellt wurde, kommt das hier nicht überraschend. Man kann wohl davon ausgehen, dass dies in einigen Jahren auch bei Forza Horizon 5 passieren wird.

Neben Forza Horizon 4 werden in Kürze übrigens noch weitere Spiele aus dem Game Pass entfernt, unter anderem Rise of the Tomb Raider. Hier die komplette Liste: