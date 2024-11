Niedlicher Life-Sim-Spaß in der Natur Australiens: Das ist Dinkum Together

Publisher Krafton und Entwickler 5minlab setzen euch in der Wildnis Australiens ab. Genau dort müsst ihr euch in der Lebenssimulation Dinkum Together durchschlagen. Der Titel folgt auf das PC-Spiel Dinkum und soll die IP auf dem Smartphone erweitern.

In Dinkum Together stellt ihr euch der australischen Wildnis

Wie wir alle wissen, sind die Flora und Fauna Australiens nicht gerade harmlos. Blauringelkraken, Trichternetzspinnen, Bulldoggenameisen ... Die Liste ist lang und tödlich. Der alleinige Entwickler des Spiels, James Bendon, kommt selbst aus dem schönen Australien und konzentriert sich in der Life-Sim eher auf die Schönheit der Natur als auf ihre Schrecken.

"Das Spiel besticht durch einen visuellen Stil, der die Schönheit der australischen Natur einfängt. Die Umgebungen und Spielfiguren sind von der reichen Vielfalt der lokalen Fauna und Flora inspiriert und verleihen dem Spiel einen authentischen Touch", heißt es in der Pressemitteilung.

Auf der riesigen Insel gibt es aber noch viel mehr zu entdecken. Ihr könnt handwerklich tätig werden und ein eigenes Haus bauen, eine Landwirtschaft aufbauen, kochen, Käfer fangen, fischen, wilde Tiere zähmen und sogar Fahrzeuge bauen, um die Insel noch effizienter zu erkunden.

Jedoch werdet ihr zunächst einfach auf der wilden und noch unentdeckten Insel ausgesetzt. Ihr könnt also nicht einfach nach Sydney oder Canberra laufen und euch dort Survival-Equipment kaufen oder ins Hotel umziehen. Nein, ihr müsst klein beginnen, Nahrung sammeln, Lagerfeuer machen und euch gegen wilde Tiere verteidigen. Im Trailer sehen wir hier etwa ein riesiges Krokodil.

Der Fokus liegt diesmal auf Multiplayer

Euren Charakter sowie die Insel könnt ihr mit umfangreichen Einstellungen anpassen, es gibt NPC-Interaktionen, Koop-Multiplayer und sogar die Möglichkeit, mit euren Freunden am Feuer zu sitzen und gemeinsam zu grillen. Zusammen mit anderen Spielern wachsen die erbauten Häuser und die Farmen dann zu richtigen Siedlungen heran.

Im Trailer seht ihr, dass es eine lebendige Unterwasserwelt gibt, Jetskis und ihr seht sogar Spieler auf Straußen durch die Wildnis reiten. Die süßen Figuren erinnern ein wenig an Animal Crossing, die Stimmung an einen Pfadfinderausflug in der Grundschule, der irgendwie ein wenig aus dem Ruder gelaufen ist.

Die Mischung zwischen Adventure, Life Simulation und Role-Playing Simulation sowie der niedliche Stil scheinen unter dem Trailer für fröhlich-aufgeregte Stimmung zu sorgen. Immerhin wurde das 2022 veröffentlichte Dinkum auf Steam sehr gut angenommen. Hier erhielt Dinkum in den letzten Jahren 94 Prozent positive Wertungen. Aktuell befindet sich der Titel, bei dem ihr zwischen Eukalyptus, Wombats und Kängurus überleben müsst, immer noch im Early Access.

Aktuell gehen Krafton und 5minlab von einem Release im vierten Quartal von 2025 aus. Eine Internetverbindung scheint dauerhaft nötig zu sein.