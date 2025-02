Nike zeigt euch, wie stylisch Donkey Kong sein kann – Mit einer besondern Sneaker-Edition der Air Max 1 im Donkey Kong Country-Style

Nike hat eine ganz besondere Sneaker-Edition angekündigt, inspiriert von Donkey Kong Country. Die Air Max 1 setzen auf klassische Farben und Designelemente, die Fans sofort an den Gorilla erinnern dürften. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung gibt es zurzeit noch nicht, aber es wird spekuliert, dass sie im Frühling oder Sommer 2025 erscheinen werden.

Sneaker mit Gaming-Flair

Die braune Grundfarbe der Sneaker erinnert an das Fell des ikonischen Gorillas, während der Nike-Swoosh in Rot mit gelber Umrandung an seine berühmte Krawatte angelehnt ist. Kleine gelbe Details an den Sohlen der Sneaker runden den Look ab und sorgen für weitere Eyecatcher.

Besonders die kleinen Details, die im Design versteckt sind, machen es so besonders. Im Innenstoff der Schuhe befinden sich die DK-inspirierten Münzen, die allerdings nicht das klassische DK-Logo tragen, sondern "DS", was für Dot Swoosh steht. Ein weiteres Detail sind die Low-Poly-Bananen. Dieses spielerische Detail zu Donkey Kongs ikonischem Lieblingsessen dürften vor allem Retro-Fans ansprechen.

Donkey Kong im Rampenlicht

Donkey Kong scheint derzeit im Rampenlicht zu stehen – auch ohne die coole Sneaker-Edition. Denn Nintendo möchte das Design des Gorillas für den kommenden Mario Kart-Ableger, der für die Switch 2 erscheinen soll, überarbeiten. Zudem erschien im Januar 2025 die Neuauflage von Donkey Kong Country Returns HD für die Nintendo Switch.

Die neuen Air Max 1 versprechen, ein echtes Highlight für Donkey Kong-Fans zu werden. Dank der vielen kleinen Eyecatcher und der Donkey Kong-Ästhetik könnten sie besonders Gaming-Fans ansprechen. Wann genau der Release erfolgt, bleibt offen – aber Fans sollten den Frühling/Sommer 2025 im Blick behalten. Es bleibt außerdem abzuwarten, wie das überarbeitete Design von Donkey Kong im neuen Mario Kart aussehen könnte. Ob wir ihn schon bei der nächsten Nintendo Direct für die Switch 2 sehen werden? Die Nintendo Direct-Präsentation zur Switch 2 wird am 2. April 2025 ausgestrahlt.