Ninja Gaiden 2 Black sorgt für Enttäuschung: Fans bemängeln verschiedene fehlende Features, unter anderem gibt es kein New Game Plus und auch andere Modi sind nicht mehr da

Nach der überraschenden Veröffentlichung von Ninja Gaiden 2 Black ist die erste Euphorie verflogen und es gibt einige enttäuschte Stimmen von Fans.

Ninja Gaiden 2 Black Genre: Action

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 23. Januar 2025

Entwickler / Publisher: Koei Tecmo / Koei Tecmo

Zwar mag das Remaster des zweiten Teils etwa durch seine auf der Unreal Engine 5 basierende Technik begeistern, die Kritik richtet sich jedoch eher an fehlende Features.

Verschiedene Inhalte fehlen in Ninja Gaiden 2 Black

Und dabei geht es nicht unbedingt um Kleinigkeiten, denn es handelt sich unter anderem um Modi und Outfits.

Fans haben mittlerweile eine detaillierte Liste dazu erstellt, die im Vergleich zu den beiden vorherigen Versionen des Spiels im Remaster fehlen.

Unter anderem glänzen zum Beispiel verschiedene Outfits und Färbungen durch Abwesenheit. Verschiedene Modi, etwa der Missions-, Überlebens- und Koop-Modus, sind ebenso wenig enthalten wie Ninja-Rennen, die Tests of Valor und ein New-Game-Plus-Modus.

Es gibt also durchaus einiges, was nicht im Remaster enthalten ist, allerdings ist bisher kein Grund bekannt, warum man in der Neuveröffentlichung darauf verzichtet hat.

Fans bringen ihren Unmut jedenfalls in den sozialen Medien zum Ausdruck und hoffen, dass Koei Tecmo die fehlenden Features und Inhalte noch nachliefert.

Dafür spricht, dass sich eines der fehlenden Outfits zwar in den Dateien des Remaster befindet, aktuell aber einfach nicht genutzt wird. Es ist also durchaus möglich, dass Koei Tecmo die bisher fehlenden Inhalte noch als DLC oder in Form von Updates nachreicht. Für die Fans wäre da sicherlich wünschenswert, damit sie eine wirklich definitive Version von Ninja Gaiden 2 erhalten.

Ninja Gaiden 2 Black ist seit der vergangenen Woche zum Preis von 49,99 Euro für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich.

Weiterhin wurde jüngst Ninja Gaiden 4 angekündigt, das von Team Ninja und PlatinumGames entwickelt wird. Mit Rise of the Ronin erscheint indes ein anderes Team Ninja-Spiel in Kürze auch für den PC.