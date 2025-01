Ninja Gaiden 4: Team Ninja und PlatinumGames bringen die legendäre Reihe zurück - Mit neuem Protagonisten und neuer Welt, aber Ryu wird nicht vergessen!

Koei Tecmo und Team Ninja haben am Abend während der Xbox Developer Direct Ninja Gaiden 4 angekündigt.

Bei der Entwicklung des Spiels arbeiten man außerdem mit PlatinumGames zusammen. Darüber hinaus hat Team Ninja auch noch Ninja Gaiden 2 Black enthüllt, das ab heute erhältlich ist.

Mit neuem Protagonisten

Nach jahrelanger Pause kehrt die Reihe dabei mit einem neuen Protagonisten namens Yakumo, der ebenfalls ein Master-Ninja werden möchte, und einer neuen Welt zurück.

Aber Ryu Hayabusa wird nicht vergessen, er soll während der Story eine wichtige Rolle spielen. Schauplatz von Ninja Gaiden 4 ist indes Tokio.

"Seit Ninja Gaiden 3 ist viel Zeit vergangen, und die Spieler finden sich in einem grausam veränderten Tokio wieder", erklärt Yuji Nakao, der Produzent des Spiels. "Eines der Hauptthemen dieser Geschichte ist die Rückkehr des Dunklen Drachen, der die Stadt ins Chaos gestürzt hat. Unter diesen beunruhigenden Bedingungen muss Yakumo gegen seine Feinde und den furchterregenden Meister-Ninja Ryu Hayabusa selbst antreten."

Den neuen Helden führt man wiederum ein, um das Ganze zugänglicher für Neueinsteiger zu machen: "Natürlich wollten wir auch, dass die langjährigen Fans das Spiel genießen können. Deshalb spielt Ryu Hayabusa eine wichtige Rolle in der Geschichte und dient als große Herausforderung und Meilenstein für Yakumo. Ryu wird im gesamten Spiel auftauchen und spielbar sein, so dass sein Können und seine Präsenz in Ninja Gaiden 4 deutlich zu spüren sein werden."

Im Spiel nehmt ihr es nicht nur mit zahlreichen Gegnern gleichzeitig auf, sondern absolviert auch intensive 1vs1-Kämpfe gegen besondere Gegner.

Zum Launch wird das Spiel direkt im Xbox Game Pass erhältlich sein. Die Veröffentlichung ist im Herbst 2025 auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 geplant.