Ninja Gaiden: Ragebound angekündigt - Action-Plattformer kehrt zu seinen 2D-Wurzeln zurück

Dotemu und The Game Kitchen (Blasphemous) haben den 2D-Action-Plattformer Ninja Gaiden: Ragebound angekündigt.

Mit diesem kehrt man zu den 2D-Wurzeln der Serie zurück, das Spiel soll im Sommer 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Ein neuer Held

Mit Kenji Mozu tritt dabei in Ragebound ein neuer Held auf: "Die Geschichte setzt in Hayabusa Village ein, nachdem Ryu Hayabusa in die USA reist, um den Tod seines Vaters zu rächen, wie in der NES-Version von Ninja Gaiden erzählt", heißt es.

"Plötzlich wird der Schleier zwischen der menschlichen und der dämonischen Welt zerrissen, wodurch ein Tor zur Dunkelheit im Hayabusa Village geöffnet wird. Kenji Mozu, ein junger Ninja des Hayabusa-Clans, stürzt sich in die Schlacht, entschlossen, sein Dorf und seine Menschen vor der drohenden dämonischen Bedrohung in dieser dunklen und gefährlichen Ära zu schützen."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ragebound soll dabei die gleiche "meisterhafte, herausfordernde Kampftechnik" bieten, für die die Serie bekannt ist. Ebenso verspricht man einen zugänglichen Einstieg für Neulinge, mit einer "steilen, lohnenden Schwierigkeit und einer komplexe technischen Tiefe", die "selbst den erfahrensten Ninja herausfordert".

Mit euren Waffen nehmt es dabei mit einer Vielzahl an teuflischen Gegnern und Dämonen auf, ebenso werdet ihr mit tödlichen Feuerfallen, Stachelgruben, Schluchten und mehr konfrontiert.

Kämpfe gegen mächtige Bossgegner dürfen nicht fehlen, weiterhin gibt es aufrüstbare Fähigkeiten, versteckte Sammelobjekte, optionale Missionsziele und mehr, mit denen ihr euch beschäftigen könnt.

Alles in allem soll Ragebound so "eine fesselnde Modernisierung der aufregenden, schnellen Kämpfe und der präzisen, anspruchsvollen Platforming-Elemente" werden, für die die Serie bekannt ist.