Nintendo am Black Friday: 1 Jahr Online-Mitgliedschaft gratis und tausende Game-Deals

Nintendo startet den großen Black Friday Sale 2024 Vom 18. November bis zum 1. Dezember 2024 erwarten euch im Nintendo eShop mehr als 2000 reduzierte Spiele. Mit Rabatten von bis zu 75 Prozent könnt ihr sowohl Exklusivtitel als auch AAA-Hits zu besonders günstigen Preisen ergattern. Doch das ist nicht alles: Nintendo hat außerdem eine attraktive Nintendo Switch Online-Aktion sowie Hardware-Schnäppchen im My Nintendo Store im Angebot.

Doppelte Online-Freude: Nintendo Switch Online mit Bonusmonaten

Ein besonderes Highlight ist die Aktion für Nintendo Switch Online: Beim Abschluss einer 12-monatigen Mitgliedschaft (Basis oder Erweiterungspaket) erhaltet ihr 12 Monate zusätzlich geschenkt . Die Extra-Monate kommen als Code, den ihr entweder an Freunde verschenken oder selbst einlösen könnt. Nintendo Switch Online ermöglicht euch den Zugang zu Online-Multiplayer-Modi in Spielen wie Mario Kart 8 Deluxe oder Animal Crossing: New Horizons.

Zusätzlich könnt ihr Retro-Klassiker wie GoldenEye 007 mit Freunden online spielen. Das Angebot ist auch für bestehende Abonnenten verfügbar, die ihr Abo verlängern möchten.

Über 2.000 reduzierte Spiele im Nintendo eShop

Im Nintendo eShop erwarten euch über 2.000 reduzierte Titel, die Teil des großen Black Friday Sales sind. Dabei könnt ihr euch auf attraktive Rabatte von bis zu 75 Prozent freuen und sowohl beliebte AAA-Hits als auch exklusive Spiele zu deutlich günstigeren Preisen sichern.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ein episches Open-World-Abenteuer, in dem ihr mit kreativen Mechaniken wie dem Bau von Fahrzeugen und Waffen eine riesige, frei erkundbare Welt samt schwebender Inseln entdeckt. Aktuell ist das Spiel für 48,99 Euro erhältlich mit einem Rabatt von 30 Prozent.

EA Sports FC 25 ist der neuste Teil von EAs Fußball-Reihe, auch bekante als Fifa mit über 700 Teams, neuen taktischen Möglichkeiten, und dem spannenden Kleinfeld-Modus Rush für packende 5-gegen-5-Duelle. Aktuell ist das Spiel für 29,99 Euro erhältlich mit einem Rabatt von 50 Prozent.

Kirby und das vergessene Land ist das erste 3D-Abenteuer des pinken Helden, bei dem ihr Gegner absorbiert, ihre Fähigkeiten übernehmt und eine farbenfrohe Welt voller Rätsel und Koop-Action erkundet. Aktuell ist das Spiel für 39,99 Euro erhältlich mit einem Rabatt von 33 Prozent.

Disney Epic Mickey: Rebrushed ist ein Remake des beliebten 3D-Action-Adventures, in dem ihr mit Micky Maus eine magische Welt rettet, mithilfe eines magischen Pinsels Entscheidungen trefft und neue Fähigkeiten sowie verbesserte Grafik genießt. Aktuell ist das Spiel für 41,99 Euro erhältlich mit einem Rabatt von 30 Prozent.

GTA: The Trilogy – Definitive Edition vereint drei legendäre Open-World-Klassiker – GTA III, Vice City und San Andreas – in überarbeiteter Grafik mit verbesserten Texturen, Steuerung und einer packenden Reise durch die Welten des organisierten Verbrechens. Aktuell ist das Spiel für 29.99 Euro erhältlich mit einem Rabatt von 50 Prozent.

Ihr findet noch weitere gute Angebote im Nintendo Eshop :

Hogwarts Legacy für 17,99 Euro(-70%)

für 17,99 Euro(-70%) Stray für 25,19 Euro (-10%)

für 25,19 Euro (-10%) Need fpr Speed Hot Pursuit Remastered für 7,99 Euro (-80%)

für 7,99 Euro (-80%) Ni no Kuni II: revenant Kingdom – The Prince´s Edition für 9,59 Euro (-84%)

für 9,59 Euro (-84%) Mortal Kombat 1 für 15,99 Euro(-60%)

für 15,99 Euro(-60%) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy für 15,99 Euro (-60%)

für 15,99 Euro (-60%) Sea of Stars für 22,77 Euro (-33%)

für 22,77 Euro (-33%) Overcooked! All you can Eat! für 13,59 Euro(-66%)

für 13,59 Euro(-66%) Super Mario Odyssey für 39,99 Euro (-33%)

für 39,99 Euro (-33%) Red Dead Redemption für 29,99 Euro(-40%)

Neben den Spielen sind auch Hardware und Merchandise im My Nintendo Store stark reduziert, was den Black Friday Sale noch vielseitiger macht. Freut euch auf Retro-Controller, die das nostalgische Spielerlebnis früherer Konsolen mit modernen kabellosen Funktionen kombinieren, sowie auf LEGO-Sets zu beliebten Nintendo-Franchises wie Super Mario und The Legend of Zelda. Darüber hinaus gibt es weiteres spannendes Zubehör, limitierte Sammlerstücke und exklusive Bundles, die perfekt für Fans und Sammler sind.