Nintendo bestätigt: Legend of Zelda-Film kommt noch in diesem Jahrzehnt

Die Adaption eines sehr beliebtestes Videospiel-Franchises von Nintendo soll in den nächsten Jahren die Leinwände erobern: The Legend of Zelda. Diese Ankündigung sorgt seit der Bekanntgabe für große Aufregung unter Fans. Nintendo hat zwar noch kein genaues Veröffentlichungsdatum genannt, jedoch soll der Film innerhalb der nächsten fünf Jahre erscheinen, also innerhalb dieses Jahrzehnts. Die Erwartung an die Verfilmung ist hoch, da Fans gespannt sind, wie Nintendo die magische Welt von Hyrule und ihre ikonischen Charaktere, wie Link und Prinzessin Zelda, auf die Kinoleinwand bringen wird.

Nintendos Expansion in die Filmwelt

Der Zelda-Film ist Teil von Nintendos verstärkter Investition in den Bereich "visuelle Inhalte". In einer aktuellen Unternehmenspräsentation teilte Nintendo mit, dass sie direkt in die Planung und Entwicklung mehrerer Filmprojekte involviert sind. Das Ziel ist es, das Universum seiner beliebten Marken nicht nur auf Konsolen, sondern auch im Kino auszubauen. Diese Strategie zeigt, dass Nintendo den Unterhaltungsmarkt als Ganzes erobern möchte und bereit ist, seine weltweit anerkannten Marken über die Grenzen von Videospielen hinaus zu präsentieren.

Der Erfolg von Mario ebnet den Weg für Zelda

Ein weiteres Beispiel für diese Strategie ist das Sequel des Super Mario Bros.-Films, das für April 2026 geplant ist. Der erste Super Mario Bros.-Film von 2023 war mit rund 170 Millionen Kinobesuchern weltweit ein großer Erfolg und setzte Maßstäbe für zukünftige Nintendo-Verfilmungen. Der Erfolg des Films hat Nintendo offenbar das nötige Vertrauen gegeben, um weitere bekannte Franchises wie The Legend of Zelda in die Kinos zu bringen. Die Erwartungen sind daher hoch, dass die Zelda-Verfilmung das Potenzial hat, ähnliche Erfolge zu feiern und die Welt von Hyrule filmisch zu erweitern.

Mit dem Erfolg des Mario-Films im Rücken und hohen Investitionen in die Filmproduktion könnte der Zelda-Film für Nintendo ein weiterer Meilenstein in der Filmbranche werden. Fans weltweit fiebern diesem neuen Projekt entgegen und hoffen auf ein episches Abenteuer, das den Geist der Spielreihe einfängt und die Magie der Zelda-Welt für ein breites Publikum zugänglich macht.