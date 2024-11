Nintendo gegen Palworld: Worum geht es bei der Klage wirklich?

Palworld-Entwickler Pocketpair hat neue Details dazu verraten, was hinter der Klage von The Pokémon Company und Nintendo gegen das Studio und sein Spiel steckt.

Immer wieder wurde das Spiel mit Pokémon verglichen, viele erwarteten eine Klage von Nintendo. Mehrere Monate nach dem Release passierte dahingehend nichts, bis im September doch die Klage erfolgte.

Was stört Nintendo an Palworld?

Nach Angaben von Pocketpair bezieht sich die Klage auf drei Patente von Nintendo, die in diesem Jahr zwischen Februar und Juli angemeldet wurden.

Das passierte zwar nach dem Launch von Palworld, allerdings beziehen sich die neuen Patente auf ein bereits vorhandenes Patent, das Nintendo und The Pokémon Company bereits im Dezember 2021 angemeldet hatten. Da dies weit vor dem Verkaufsstart von Palworld war, können nun auch die neuen Patente hier angewendet werden.

Wie das Studio außerdem mitteilt, streben Nintendo und The Pokémon Company "eine einstweilige Verfügung gegen Palworld" an, vermutlich um den künftigen Verkauf des Spiels in Japan zu unterbinden, sowie eine Geldstrafe in Höhe von 10 Mio. Yen (rund 61.000 Euro), die zwischen den beiden Firmen aufgeteilt werden soll, sowie "Schadenersatz wegen Zahlungsverzugs".

Genauer gesagt geht es hierbei um um die Patente mit den Nummern 7545191, 7493117 und 7528390. Sie befassen sich mit Spielmechaniken wie dem Fangen von digitalen Kreaturen und der Möglichkeit, auf ihnen zu reiten.

Das dritte Patent beschreibt die Möglichkeit, mit einem Fangobjekt, wie einem Pokéball, auf eine Kreatur zu zielen, es zu werfen und sie zu fangen. Bei einem Erfolg gehört die Kreatur dann dem Spieler. So funktioniert das Fangen von Pals auch in Palworld, indem ihr Sphären auf sie werft, bei einem erfolgreichen Fangversuch gehören sie dann euch.

Der japanische Patentanwalt Kiyoshi Kurihara beschrieb das zuvor als "Killer-Patent", bei dem es schwierig sei, nicht dagegen zu verstoßen.

Zusammen mit den neuen Informationen betonte Pocketpair erneut, dass man sich gegen die Klage wehren möchte.

Palworld erschien ursprünglich Anfang 2024 für PC und Xbox Series X/S. Eine PS5-Version wurde im September veröffentlicht (nicht in Japan) und im Oktober kündigte Krafton an, dass man eine Mobile-Version in Zusammenarbeit mit Pocketpair entwickeln will.