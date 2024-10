Die ganze Welt wartet auf die Switch 2, doch wir kriegen erst mal den Nintendo-Wecker Alarmo

Während so ziemlich jeder Nintendo-Fan auf die Ankündigung der Nintendo Switch 2 wartet, hat das Unternehmen am Nachmittag mit Alarmo einen interaktiven Wecker angekündigt.

Ja, heute ist definitiv nicht der erste April, ihr müsst nicht extra auf den Kalender schauen.

Lasst euch von Nintendo wecken

Alarmo ermöglicht es euch unter anderem, zum Sound beziehungsweise zu Melodien aus verschiedenen Nintendo-Spielen aufzuwachen.

Das Gerät verfügt über Sensoren, die auf Bewegungen von Nutzerinnen und Nutzern reagieren. Die Schlummerfunktion könnt ihr etwa mithilfe einer Bewegung aktivieren oder den Wecker ganz ausschalten, indem ihr einfach aussteht.

"Insgesamt 35 verschiedene Szenen aus fünf Nintendo Switch-Spielen stehen als morgendlicher Weckton zur Auswahl: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 und Ring Fit Adventure", heißt es. "Anschließend muss man nur noch die Zeit einstellen – und Alarmo erledigt den Rest.

Euer Morgen beginnt dann mit den Klängen und Musik aus der entsprechenden Szene. Mithilfe der Statistiken von Alarmo könnt ihr sehen, wie viel ihr euch im Schlaf bewegt habt.

Ihr könnt zudem einen Stundenton passend zum gewählten Titel einstellen und zwischen zwei Weckmodi wählen: Mit dem Power-Weckruf erhöht ihr die Intensität des Alarms, je länger ihr im Bett bleibt, der sanfte Weckruf behält immer die gleiche Intensität.

"Wer seinen Wecker bevorzugt klassisch durch das Drücken der Schlummertaste zum Schweigen bringen möchte, kann das mit dem 'Knopf-Weckruf' tun. Neben dem Aufwachen versüßt Alarmo auch das Einschlafen: Die Funktion 'Schlummerklänge' lässt zur eingestellten Schlafenszeit beruhigende Musik und Töne zum Entspannen erklingen. Wenn Alarmo mit dem Nintendo-Account der Nutzer:innen verknüpft4 wurde, können diese künftig durch kostenlose Updates weitere Szenen-Sounds herunterladen, darunter solche aus Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons."

Mitglieder von Nintendo Switch Online können Alarme noch im Laufe dieser Woche als zeitlich begrenztes und exklusives Angebot im My Nintendo Store erwerben – bis Mitte Januar 2025.

In den USA liegt der Preis bei 99,99 Dollar. Geht davon aus, dass der Euro-Preis bei 99,99 Euro liegt, bislang ist Alarmo aber noch nicht im deutschen My Nintendo Store zu sehen.