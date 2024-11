Nintendo kündigt Weihnachtstour 2024 an - Diese fünf deutschen Städte sind dabei

Nintendo geht in diesem Jahr wieder auf Weihnachtstour und besucht währenddessen fünf deutsche Städte.

In München, Berlin, Oberhausen, Hamburg und Stuttgart könnt ihr dabei aktuelle Nintendo-Spiele ausprobieren.

Das hat Nintendos Weihnachtstour 2024 zu bieten

Die Weihnachtstour 2024 findet im Zeitraum vom 22. November bis zum 21. Dezember 2024 statt und gibt euch die Gelegenheit, die unterschiedlichsten Spiele ausprobieren.

Darunter sind zum Beispiel aktuelle Titel wie Super Mario Party Jamboree, der neuste Teil der Mario Party-Reihe, der im Oktober 2024 veröffentlicht wurde. Ausprobieren könnt ihr obendrein das im September 2024 veröffentlichte Action-Adventure The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, in dem Prinzessin Zelda die Hauptrolle spielt.

Hier sind die genauen Termine und Standorte der Nintendo Weihnachtstour 2024:

Ort Uhrzeit München

pep Einkaufzentrum 22. bis 23. November 2024

9:30 bis 20 Uhr Berlin

ALEXA 29. bis 30. November 2024

10 bis 20 Uhr Oberhausen

CentrO 6 bis 8. Dezember 2024

Fr/Sa: 10 bis 22 Uhr

So: 13 bis 18 Uhr Hamburg

Billstedt Center 13. bis 14. Dezember 2024

10 bis 20 Uhr Stuttgart

MILANEO 20. bis 21. Dezember 2024

Fr: 10 bis 20 Uhr

Sa: 9:30 bis 20 Uhr

Abseits der aktuellsten Spiele hat man auch noch einige ältere Titel im Gepräck. In Princess Peach: Showtime schlüpft ihr mit der Prinzessin in verschiedene Outfits und Rollen, während euch in Super Mario Bros Wonder ein 2D-Abenteuer im Blumenkönigreich erwartet.

Fußball, Volleyball und weitere Sportarten könnt ihr in Nintendo Switch Sports ausprobieren und auch der Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe ist wieder am Start.

"Darüber hinaus können die Besucherinnen und Besucher der Nintendo Weihnachtstour 2024 noch weitere Spiele ausprobieren und sich vor Ort beraten lassen, um das geeignete Spiel für unter den Weihnachtsbaum zu finden", heißt es. "Und wenn sie bei der Tour mit ihrem Nintendo-Account einchecken, erhalten sie eine My Nintendo-Tasche sowie 100 Platinpunkte, die sie im My Nintendo Store gegen tolle Belohnungen eintauschen können."