4 Multiplayer-Kracher jetzt kostenlos auf der Nintendo Switch, aber nur für kurze Zeit

Aktuell habt ihr die Möglichkeit, vier Multiplayer-Titel kostenlos auf eurer Nintendo Switch zu spielen.

Zumindest dann, wenn ihr auch ein Abonnement von Nintendo Switch Online habt.

Noch mehrere Tage lang verfügbar

Die Vollversionen der jeweiligen Spiele sind noch bis zum 25. August 2024 zugänglich.

Unter anderem ist der Powerwash Simulator mit dabei, in dem es darum geht, Dinge sauberzumachen. Und das könnt ihr auch im Online-Koop-Modus mit bis zu fünf weiteren Spielerinnen und Spielern tun.

In Enter the Gungeon kämpft ihr wiederum gegen fürchterlicher und schwer bewaffnete Gungeon-Bosse. Noch besser geht das, wenn ihr euch im Koop-Modus mit anderen zusammenschließt.

Neben Koop-Modi hat Tetris Effect: Connected auch kompetitive Modi zu bieten. Ihr könnt euch dann an 30 einzigartigen Levels versuchen, die weiterentwickeln und ändern, während ihr sie spielt.

Das letzte Spiel in diesem Quartett ist Cassette Beasts. Mithilfe von Retro-Kassetten verwandelt ihr euch in Monster und nehmt es mit bis zu sieben Freundinnen und Freunden in Raids mit furchterregenden Schurken auf.