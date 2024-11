Nintendo Music hat jetzt auch Musik aus Wii Sports zu bieten - Diese Tracks sind dabei

Nintendo hat seine Musik-App Nintendo Music um Tracks aus dem Sportspiel Wii Sports ergänzt.

Insgesamt wurden 30 Musikstücke aus Wii Sports zur App hinzugefügt, deren Bibliothek kontinuierlich wächst.

Nintendo Music: Jetzt Musik aus Wii Sports beim Sport hören

Unter anderem könnt ihr euch die Titelmelodie, den Track aus dem Hauptmenü und Musikstücke zu verschiedenen Sportarten aus Wii Sports anhören.

Alles in allem bietet euch das Album zum Wii Sports rund 31 Minuten Musik.

Hier ist die komplette Liste mit Tracks aus Wii Sports, die Nintendo zu Nintendo Music hinzugefügt hat:

Title Theme Main Menu Learning to Play Tennis: Player Selection Tennis: Winning Shot Tennis: Results Tennis: Training Baseball: Taking the Field Baseball: Results Baseball: Training Bowling: Start a Game Bowling: The Alley Bowling: Results Bowling: Training Golf: Course Selection Golf: Lay of the Land Golf: Results Golf: Training Boxing: Replay Boxing: Results Boxing: Training Victory Defeat Tie Game Training: Lesson Selection Training: Results Training: Personal Best Training: Earning a Medal Wii Fitness: Menu Wii Fitness: Results

Nintendo hatte Nintendo Music Ende Oktober als App für iOS und Android veröffentlicht und bietet Fans somit eine offizielle Möglichkeit, Soundtracks aus Nintendo-Spielen zu hören.

Die App könnt ihr grundsätzlich kostenlos herunterladen, zum Anhören der Musik benötigt ihr jedoch eine aktive Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online.

Nintendo Music ging bereits mit einer Reihe von Soundtracks an den Start, unter anderem könnt ihr Musik aus Pikmin 4, Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur, Splatoon 3 und Animal Crossing: New Horizons hören. Stück für Stück will das Unternehmen nun weitere Soundtracks ergänzen, erst letzte Woche kam etwa Musik aus Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest hinzu.