Nintendo Music: Weiterer Soundtrack vom Nintendo DS ergänzt - So viel Musik bekommt ihr

Nintendo hat seine Musik-App Nintendo Music um einen weiteren Soundtrack vom Nintendo DS ergänzt.

Ab sofort könnt ihr euch über die App mehrere Stücke aus dem DS-Titel Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging – Wie fit ist Ihr Gehirn? anhören.

Gehirn-Jogging für die Ohren

Der Soundtrack von Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging umfasst insgesamt 14 Tracks mit einer Laufzeit von rund 35 Minuten.

Unter anderem könnt ihr die Titel- oder die Menümusik anhören. Bei ausgewählten Tracks ist es auch möglich, die Laufzeit auf Wunsch zu verlängern.

Hier alle neuen Tracks aus Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging – Wie fit ist Ihr Gehirn?, die jetzt in Nintendo Music verfügbar sind:

Title Theme Checking Brain Age for the First Time Menu Theme Start Complete Results Brain Age: Very Tired Brain Age: A Little Tired Brain Age: Fit for Its Age Brain Age: Fairly Young Brain Age: Ideal Age Checking Answers Other Options (Settings, etc.) Staff Credits

Zu den weiteren DS-Soundtracks, die via Nintendo Music verfügbar sind, zählen etwa Nintendogs und die Tomodachi Collection. Zuletzt hatte Nintendo in der vergangenen Woche den Soundtrack zu F-Zero X vom Nintendo 64 in Nintendo Music ergänzt.

Seit dem Launch von Nintendo Music Ende Oktober 2024 hat Nintendo bereits mehrere weitere Soundtracks in der App ergänzt. Um die Musik anhören zu können, müsst ihr euch mit einem Nintendo-Account anmelden, der über eine aktive Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online verfügt.

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging – Wie fit ist Ihr Gehirn? wurde ursprünglich im Mai 2005 in Japan veröffentlicht, im Juni 2006 erschien das Spiel dann auch in Europa.