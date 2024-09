Neues Switch OLED Bundle mit Mario-Spiel kommt laut Leaker in Kürze

Während alle auf die Ankündigung der Nintendo Switch 2 warten, wird wohl demnächst noch ein neues Bundle der Switch OLED angekündigt.

Das sagt zumindest der zuverlässige Leaker billbil-kun (via Dealabs).

Ein neues Mario-Bundle

Einerseits bekommen wir bald eine neue Special Edition der Nintendo Switch Lite zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Darüber hinaus scheint man noch ein weiteres Bundle fürs Weihnachtsgeschäft vorzubereiten.

Dieses soll neben dem OLED-Modell der Nintendo Switch auch ein Exemplar von Super Mario Bros Wonder sowie ein dreimonatiges Abo von Nintendo Switch Online umfassen und 349 Euro kosten.

Dem Leaker zufolge werde das Bundle wahrscheinlich noch vor Mitte Oktober erscheinen, als mögliche Launch-Termine nennt billbil-kun den 23. September 2024 und 3. Oktober 2024.

Dabei handelt es sich übrigens nicht um eine Sonderedition der Switch, sondern einfach nur um die normale Switch OLED zusammen mit dem Spiel.