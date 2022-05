Nintendo rückt die Splatoon 2: Octo Expansion im Online Pass in den Mittelpunkt

Nintendo gibt in einem neuen Trailer einen Überblick davon, was sich aktuell im Nintendo Switch Online-Service befindet. Natürlich werden auch N64 und SEGA Genesis Klassiker wie Banjoo-Kazooie oder Castlevania Bloodlines im Überblicktrailer gezeigt und die zahlreichen Erweiterungen wie der Booster Course Pass für Mario Kart 8 Deluxe, Happy Home Paradise für Animal Crossing oder eben die Octo Expansion von Splatoon 2 hervorgehoben. Alle Strecken des Mario-Cart-Boosters sollen bis 2023 erschienen sein.

Zudem wird angekündigt, dass man die alten Spiele mit bis zu vier Freunden online spielen kann. Nintendo hat bereits Pokémon Snap und Kirby 64: The Crystal Shards als die nächsten Veröffentlichungen fest eingeplant. Außerdem soll die Splatoon-Erweiterung im Online Pass auf Spatoon 3 vorbereiten, den nächsten großen Titel für Nintendo, der am 9. September 2022 erscheint.