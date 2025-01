Nintendo Switch 2: Wird die Konsole kein Megaseller? Ein Analyst glaubt nicht, dass Nintendo den Erfolg der Switch 1 wiederholen kann

Nachdem Nintendo seine Nintendo Switch 2 enthüllt hat, gibt es natürlich viele verschiedene Meinungen dazu.

Während einige Analysten der Ansicht sind, dass Nintendo den richtigen Namen für die Konsole gewählt hat, zeigt sich ein anderer etwas skeptischer im Hinblick auf den Erfolg der Konsole.

Wie erfolgreich wird die Switch 2?

Nach der Ankündigung der Konsole verzeichnete der Aktienkurs von Nintendo zwar erst einen Sprung nach oben, brach aber schließlich doch ein. Hier vermuteten Analysten, dass Nintendo bisher zu wenig Details nannte, um unter anderem am Aktienmarkt einen echten Hype zu entfachen.

Branchenkenner Mat Piscatella glaubt außerdem nicht, dass Nintendo mit der Switch 2 den Erfolg der Vorgängerkonsole wiederholen wird.

"Die Switch 2 kann (und ich erwarte es auch) ein großer Erfolg werden", sagt er gegenüber GamesRadar. "Aber ich erwarte auch nicht, dass man das Niveau der Switch erreichen wird. Es ist schwer, eine Prognose für einen Ausreißer abzugeben. Es könnte passieren, aber es ist nicht wahrscheinlich."

Aber warum ist das so? "Es ist großartig, dass es eine größere, leistungsfähigere Switch zu sein scheint", erläutert er. "Fantastisch. Das ist genau das, was die Leute wollten und erwartet haben. Aber es sieht auch so aus, als wäre es in erster Linie eine größere, leistungsfähigere Switch, was vielleicht nicht ausreicht, um ein Publikum außerhalb der Käufer der ursprünglichen Switch anzuziehen."

"Diese Ankündigung hatte nicht viel zu bieten", findet er. "Es könnte noch mehr Enthüllungen geben, an die niemand gedacht hat und die noch nicht auf irgendeine Weise durchgesickert sind. Darauf müssen wir wohl bis zur Direct warten."

Nintendo hatte eine ausführliche Direct-Präsentation zur Nintendo Switch 2 für den 2. April 2025 angekündigt. Vielleicht erfahren wir dann, was es mit dem mysteriösen neuen Joy-Con-Knopf auf sich hat oder wie Nintendo den optischen Sensor einsetzen will. Und natürlich gibt es da ja noch eine Menge potenzieller Spiele, von denen wir bisher noch gar nichts wissen, mal abgesehen vom neuen Mario Kart.

Wirklich voraussagen kann den Erfolg der Nintendo Switch 2 natürlich niemand mit Gewissheit. Nintendos Idealvorstellung ist wiederum sicherlich, dass sich die Geschichte mit Wii und Wii U nicht wiederholt. Warten wir ab, wie es am Jahresende und darüber hinaus aussieht.