Wie teuer wird die Nintendo Switch 2? Ich wäre überrascht, wenn der Preis nicht steigt, Nintendo berücksichtigt nach eigenen Angaben verschiedene Faktoren

Bei der Preisgestaltung der Nintendo Switch 2 wird Nintendo nach eigenen Angaben verschiedene Faktoren berücksichtigen.

Einer davon ist nach Angaben des Unternehmens "die Erschwinglichkeit, die Kunden erwarten".

Unterschiedliche Faktoren bestimmten den Preis der Switch 2

Während der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen von Nintendo wurde Unternehmenspräsident Shuntaro Furukawa auch nach dem Preis der neuen Konsole befragt.

Einen konkreten Preis nannte er erwartungsgemäß nicht, allerdings müsse man seinen Angaben zufolge unterschiedliche Faktoren berücksichtigen (via VGC).

Dazu zählt unter anderem die erhöhte Inflationsrate in Japan, ebenso müsse man die Wechselkurse berücksichtigen. Beides hat sich seit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2017 deutlich verändert.

Gleichzeitig spiele die schon erwähnte Erschwinglichkeit eine wichtige Rolle. All das müsse berücksichtigt werden, allerdings habe man derzeit nicht mehr dazu zu sagen.

Weiterhin bestätigte Furukawa, dass aktuell nicht geplant ist, den Preis der Nintendo Switch 1 zu ändern.

Ich rechne fest mit einem höheren Preis im Vergleich zur Switch 1, wenngleich ich mir nicht sicher bin, ob es ein kleiner oder doch ein größerer Sprung wird. Was denkt ihr?

Am Nachmittag hat Nintendo übrigens eine genaue genaue Uhrzeit für die Direct-Präsentation zur Nintendo Switch bestätigt, die am 2. April 2025 ausgestrahlt wird.

Furukawa hatte außerdem betont, dass Nintendo verschiedene Maßnahmen gegen Scalper ergreift. Unter anderem gehört dazu, dass man ausreichend Exemplare der Nintendo Switch 2 herstellt, um die Nachfrage zu befriedigen.

Indes gehen die Verkaufszahlen der Switch 1 langsam zurück, was nach Ansicht des Unternehmens allerdings nicht an der Nintendo Switch 2 liegt. In diesem Jahr geht die Nintendo Switch 1 in ihr achtes Jahr auf dem Markt, bisher hat sie sich weltweit 150 Millionen Mal verkauft.