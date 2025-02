Marvel Rivals auf der Switch 2? Der Wille des Teams ist da, eine Portierung könnte allerdings an der Leistung von Nintendos kommender Konsole scheitern

Marvel Rivals hat sich als ernst zu nehmender Player im Genre der Helden-Shooter entpuppt. Aktuell spielen es die Fans auf PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series. Jedoch sind die Entwickler hinter Marvel Rivals nicht abgeneigt, wenn es um weitere Portierungen für den Helden-Shooter geht. Auf dem kürzlichen DICE Summit in Las Vegas war eine Portierung für die kommende Nintendo Switch 2 im Gespräch.

Marvel Rivals Genre: Helden-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

Release: 6. Dezember 2024

Entwickler / Publisher: NetEase / NetEase

Marvel Rivals auf der Switch 2? Wieso nicht

Auf der Konferenz wurde das Team von NetEase von IGN gefragt, ob eine Möglichkeit bestehe, Marvel Rivals auch auf weitere Plattformen zu bringen. "Wir sind bereits in Kontakt mit Nintendo und arbeiten an einigen Entwicklungskits", so Produzent Weicong Wu.

"Und wenn wir herausfinden, dass wir eine großartige Leistung für unser Spiel auf Switch 2 bieten können, sind wir dafür offen. Der Grund, warum wir es nicht auf die Switch gebracht haben, war die erste Generation dieses Geräts, die keine großartige Erfahrung für unser Gameplay bieten kann. Wenn es also dieses Ziel erreichen könnte, sind wir dafür offen."

Es hängt also alles an der Leistung der Switch 2. Da es bisher noch keine genauen Details zur Performance von Nintendos kommender Konsole gibt, müssen sich wohl auch Marvel-Rivals-Fans in Geduld üben.

Da Overwatch 2 bereits gut auf der Switch angenommen wurde, gibt es eigentlich keinen Grund, warum NetEase bei passender Leistung der Konsole von einem Port absehen würde. Anfang April hält Nintendo eine Direct ab, bei der die Details der Konsole hoffentlich besprochen werden. Bis dahin könnt ihr Marvel Rivals weiterhin auf den üblichen Plattformen genießen.

Im kostenlosen Third-Person-Hero-Shooter Marvel Rivals kämpfen zwei Teams aus je sechs Spielern gegeneinander. Zur Auswahl gibt es dabei Marvel-Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten sowie unterschiedliche Karten und Modi. Gekämpft wird also im Stil von Overwatch 2. Die Ähnlichkeit zu Blizzards Helden-Shooter wird hier und da kritisiert, insgesamt erfreut sich der Titel aber großer Beliebtheit.