Nintendo Switch 2: Ex-Mitarbeiter spekuliert über Release-Monat - Händler wissen "nichts", sagt er

Ein früherer Mitarbeiter von Nintendo of America rechnet damit, dass Nintendo die Switch 2 im Juni 2025 veröffentlichen wird.

Gleichzeitig gibt er an, dass Händler derzeit "nichts" über Nintendos Launch-Pläne für die neue Konsole wissen.

Wann erscheint die Switch 2?

"Sean", so der Name des früheren Mitarbeiters, war einst im Sales-Team von Nintendo of America tätig und sprach mit seinen früheren Kollegen im Kit and Krista Podcast über dieses Thema.

Ihm zufolge wird Nintendo während der kommenden Nintendo Direct am 2. April 2025 "definitiv" seine Pläne für den Release mitteilen – und die Konsole soll dann vor Ende des Sommers auf den Markt kommen.

Veröffentlichung im Juni vermutet

"Sie werden wollen, dass das System noch vor Ende des Sommers herauskommt", sagt er. "Ich würde sagen, zu Beginn des Sommers oder am Ende des Schuljahres, damit die Kinder darüber sprechen können, worauf sie sich freuen."

"Ich denke, wir werden im Juni auf den Markt kommen. Ich denke, es wird vielleicht Mitte Juni oder etwas später als das passieren. Aber auf jeden Fall kommt das Ding noch vor dem Ende des Sommers heraus... es gibt gute strategische Gründe, warum das Teil der Überlegungen sein sollte."

Händler haben keine Ahnung

Zu etwaigen Leaks über Release-Datum und Preis von Händlern sagt er, dass diese derzeit noch "nichts" von Nintendos Pläne wüssten.

"Nichts", betont er. "Nichts. Sicherlich nicht den Preis. Mit ziemlicher Sicherheit auch kein Veröffentlichungsdatum, außer vielleicht ein Quartal. Es bringt mich immer zum Lachen, wenn ich Artikel wie 'Walmart Canada sagt, dass der Preis so sein wird' lese... Walmart Canada sind die Letzten, die es wissen werden."

"Sie haben diese Information nicht. Es gibt keine Möglichkeit, dass Target in den USA irgendetwas weiß... wenn wir das Veröffentlichungsdatum kennen, werden die Einzelhändler wahrscheinlich auch das Veröffentlichungsdatum wissen. Vielleicht ein oder zwei Wochen im Voraus. Ich könnte mir vorstellen, dass die Einzelhändler es vielleicht am 27. März erfahren - ein paar Tage vor [der Nintendo Direct]."

Nintendo hatte im Januar einen Reveal-Trailer zur Switch 2 veröffentlicht, in Bezug auf weitere Informationen jedoch auf eine Nintendo Direct am 2. April 2025 vertröstet.

Ein Analyst hatte zuletzt vermutet, dass die Nintendo Switch 2 399 Dollar kosten wird.