Nintendo Switch 2: Ist Nintendo mit diesem Namen der Erfolg sicher? Analysten sagen, was die Namenswahl der Konsole bedeuten könnte

Seit der vergangenen Woche wissen wir offiziell, dass Nintendos nächste Konsole den Namen Nintendo Switch 2 trägt.

Die Zahl im Namen mag angesichts Nintendos Namenswahl in der Vergangenheit eine kleine Überraschung sein, allerdings sind Analysten davon überzeugt, dass Nintendo hier die richtige Wahl getroffen hat.

Aus eigenen Fehlern gelernt?

Wir alle erinnern uns natürlich noch an den Flop der Wii U, nachdem die Wii zuvor so ein großer Erfolg war. Mit ausschlaggebend dafür war sicherlich die Wahl des Namens, die eher andeutete, dass es sich um ein Zusatzgerät für die Wii handle.

"Der schlichte Name 'Switch 2' ist die richtige Wahl", sagt zum Beispiel Rhys Elliott von MIDiA Research. "Nintendo hat seine Lektion aus der verwirrenden Namensgebung der Wii U und dem Misserfolg dieser Konsole gelernt. Viele Verbraucher - nicht nur Gelegenheits-, sondern auch Stammkunden - dachten, die Wii U sei ein Zusatzgerät für die Wii, ähnlich wie das Wii Fit Balance Board oder Wii Motion Plus. Dieser Marketing-Fauxpas machte fast alle Erfolge zunichte, die Nintendo mit der Wii erzielt hatte. Es wäre schlimm gewesen, wenn die Switch nicht zu einem kulturellen Phänomen geworden wäre. Und Nintendos Führung - die konservativer als je zuvor ist - hat das verstanden."

Nachdem die Wii sich knapp 102 Millionen Mal verkaufte, waren es bei der Wii U gerade mal 13,6 Millionen Stück. Mit bisher rund 146 Millionen Verkäufen ist die Switch deutlich erfolgreicher.

Das Unternehmen könne es sich schlicht nicht leisten, die Konsumentinnen und Konsumenten zu verwirren: "Schließlich führen Nintendos Cross-Entertainment-Bemühungen in den Bereichen Film, Themenparks, Spielzeug und sogar Wecker alle auf die Kernmarke Konsole zurück", ergänzt er. "Wenn das schlagende Herz der Marke versagt, fällt alles auseinander."

"Gott sei Dank hat Nintendo nicht versucht, mit dem Namen kreativ zu sein - was meiner Meinung nach sehr sinnvoll ist", sagt wiederum Dr. Serkan Toto von Kantan Games gegenüber IGN.

"Wie man so schön sagt: 'Keep it simple, stupid!'", ergänzt George Jijiashvili von Omdia Research. "Der Name 'Switch 2' ist zwar nicht kreativ, aber sehr klar und effektiv - es ist eine Strategie, die PlayStation seit einem Vierteljahrhundert sehr gut dient. Eine Bezeichnung wie 'Super Nintendo Switch' wäre zwar ein netter Fan-Service gewesen, hätte aber zu Verwirrung bei den Verbrauchern führen können, ähnlich wie bei Wii U und 3DS."

Und auch Joost van Dreunen, Autor des Super Joost-Newsletters, ist überzeugt von Nintendos Wahl: "Es mag sein, dass wir nach all den neuen Handheld-Geräten, die auf der CES angekündigt wurden, in einer Zeit leben, in der die Namen von Gaming-Hardware zunehmend barock und verwirrend sind. Der Name Switch 2 für das neue Gerät nutzt Nintendos Markenwert und kommuniziert die Position des Produkts auf dem Markt. Die Einfachheit des Namens kommt besonders gut zur Geltung, wenn man bedenkt, dass Nintendo mit Initiativen wie dem Mario-Film und Themenparks über die traditionellen Spielemärkte hinaus expandiert, wo eine klare Markenkommunikation immer wichtiger wird."

Wie seht ihr das? Stimmt ihr mit den Analysten überein oder hättet ihr euch einen anderen Namen für die Switch 2 gewünscht?

Übrigens: Aktuell könnt ihr euch für eine Anspielsession mit der Nintendo Switch 2 in Berlin und anderen Städten anmelden.