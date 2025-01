Nintendo Switch 2: Warum nur ein kurzer Trailer zur Enthüllung? Das könnte hinter Nintendos aktueller Strategie stecken

Nintendo hat in dieser Woche die Nintendo Switch 2 enthüllt, erst einmal jedoch nur mit einem kurzen Trailer.

Was weitere Informationen anbelangt, vertröstete man Fans auf eine Nintendo Direct zur Switch 2, die am 2. April 2025 ausgestrahlt wird. Aber warum zeigt man zuerst nur diesen kurzen Trailer? Dafür gibt es wohl gute Gründe.

Nach Ansicht von Bloombergs Journalist und Branchenkenner Jason Schreier hilft diese Ankündigung unter anderem Partnern. Diese können nun offiziell damit anfangen, Spiele und Produkte für Nintendos neue Konsole anzukündigen, da die Katze nun aus dem Sack ist.

Tatsächlich hat zum Beispiel Nacon einen Tag nach der Vorstellung der Switch 2 erstes Zubehör für die Konsole angekündigt.

"Falls ihr euch wundert: Ein Grund, einfach so einen Switch 2-Teaser zweieinhalb Monate vor der richtigen Präsentation zu veröffentlichen, ist, dass man es damit Partnerunternehmen ermöglicht, ihre Spiele offiziell für das System anzukündigen", schreibt er.

Es gab bereits Andeutungen mancher Studios zu "weiteren Plattformen", doch nun kann man endlich auch offiziell die Switch 2 als Plattform für kommende Spiele benennen. In Bezug auf das Marketing macht es das für Partner sicherlich etwas einfach, wenn man sich hier nicht mehr zurückhalten muss.

