Nintendo Switch 2: Insider prophezeit, dass viele große Titel wie Assassin’s Creed oder Metal Gear auf die Konsole kommen werden - keine Bestätigung seitens Nintendo

Die Gerüchteküche um die Nintendo Switch 2 brodelt erneut. Der Insider Nate the Hate berichtet in seinem Video, dass Nintendo am 16. Januar 2025 seine neue Konsole enthüllen könnte. Er ist der Meinung, dass schon wenige Monate später, im Mai oder im Juni 2025, die Switch 2 erscheinen soll. Zudem deutet er an, dass starke Titel von großen Publishern auf die neue Nintendo-Konsole kommen können.

Assassin’s Creed könnte auf die Switch 2 kommen

Publisher Ubisoft soll demnach an mehr als sechs Titeln für die neue Konsole arbeiten. Nate the Hate sagt im Video: "Ein Titel, der innerhalb des Launch-Fensters erscheinen wird, kommt von Ubisoft, und das wird Assassin's Creed Mirage sein." Auch Assassin’s Creed Shadows, das im März 2025 zunächst für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint, werde für die Switch 2 portiert – allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Ubisoft plant angeblich auch Ports von The Division und Rainbow Six Siege. Fans der Mario + Rabbids-Reihe können sich möglicherweise auf eine Sammlung der ersten beiden Spiele freuen. Ubisoft möchte mit dieser möglichen Strategie mehr Spieler für seine Titel begeistern.

Konami und andere Publisher setzen auf Nintendo

Auch Konami scheint großes Interesse an Nintendos neuer Konsole zu haben. So sagte Nate the Hate: "Einige andere Spiele von Drittanbietern, von denen ich gehört habe, sind Metal Gear Solid Delta, das 2025 erscheinen soll. Im Moment gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für alle Plattformen, und ich hoffe, dass es vielleicht eine Veröffentlichung am selben Tag ist, wenn es für Switch 2 erscheint. Denn wenn dieses Spiel, sagen wir mal, im Sommer 2025 herauskommt, gibt es keinen Grund, warum es nicht am selben Tag erscheinen sollte."

Darüber hinaus gibt es Gerüchte, dass Final Fantasy 7 Remake und dessen Nachfolger Rebirth für die Switch 2 geplant sind. Weitere spannende Titel wie der Microsoft Flight Simulator 2024 und Halo: The Master Chief Collection könnten die Konsole ebenfalls bereichern. Xbox-Titel für die Switch 2 könnten somit bereits bei der Xbox Developer Direct am 23. Januar 2025 angekündigt werden, wenn wirklich am 16.Januar 2025 die Switch 2 angekündigt wird.

Mit der Switch 2 scheint Nintendo also womöglich auch auf ein starkes Line-up aus Third-Party-Titeln zu setzen. Ob die Prognose von Nate the Hate stimmt und Nintendo wirklich schon am kommenden Donnerstag seine Konsole vorstellen wird, bleibt abzuwarten. Sollten jedoch wirklich einiger dieser Titel auf die neue Konsole kommen, könnte die Switch 2 möglcherweise mit einem starken Line-up an den Start gehen.