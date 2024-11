Nintendo Switch 2: Keine Änderungen - Nintendo hält an seinem Plan fest

Nintendo hält weiterhin an seinem zuvor angekündigten Zeitplan fest und will die Nintendo Switch 2 (oder wie auch immer der Switch-Nachfolger heißen mag) noch in diesem Geschäftsjahr ankündigen.

Das hat das Unternehmen im Zuge der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen betont. Konkreter wurde man aber leider nicht, das aktuelle Geschäftsjahr läuft noch bis zum 31. März 2025.

Nintendo Switch 2: Wann erfolgt die Ankündigung?

Nach Angaben von Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa hält man weiter daran fest, näher ging er allerdings nicht darauf ein.

Das Unternehmen hatte zuvor im Mai bekannt gegeben, dass die Nachfolgekonsole in diesem Geschäftsjahr angekündigt wird: "Wir werden in diesem Geschäftsjahr eine Ankündigung zum Nachfolger der Nintendo Switch vornehmen", sagte Furukawa damals.

Seitdem gab es wiederholt Gerüchte über die Konsole und ihre Fähigkeiten, offiziell bestätigt wurde von Nintendo bisher aber noch nichts.

Die Switch befindet sich mittlerweile in ihrem achten Jahr auf den Markt und zuletzt sind die Verkaufszahlen der Konsole eingebrochen.

Das setzt wiederum den Aktienkurs unter Druck und Analyst Hideki Yasuda gab gegenüber Reuters an, dass er eine Ankündigung der Switch 2 in diesem Jahr für eher unwahrscheinlich hält.

"Eine Ankündigung in diesem Jahr ist ziemlich schwierig geworden", sagt er. "Man möchte nicht mitten in der wichtigen Einkaufssaison zum Jahresende die Aufmerksamkeit auf eine kommende Konsole lenken."

Berichten vom August zufolge wurden Entwicklerstudios bereits darüber informiert, dass die Switch 2 nicht vor April 2025 erscheinen soll. Aber auch hier gilt: Bestätigt ist bislang nichts und offiziell wissen wir es erst, wenn Nintendo den Vorhang lüftet.

Bis es soweit ist, warten Fans weiter ungeduldig auf die Ankündigung von Nintendos nächster Konsole.