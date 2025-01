Dürft ihr mit der Nintendo Switch 2 spielen? Schaut jetzt in euren Posteingang, denn Nintendo hat begonnen, Bestätigungsmails für die Preview-Events zu verschicken

Nintendo hat damit begonnen, Bestätigungsmails für die Preview-Events mit der Nintendo Switch 2 zu verschicken.

Kurz nach der Enthüllung der Konsole in diesem Monat war es für kurze Zeit möglich, sich für einen Slot bei einem der weltweit stattfindenden Events zu bewerben.

Dürft ihr die Switch 2 anspielen?

Seit gestern verschickt das Unternehmen entsprechende E-Mails. Von denjenigen, die das Glück hatten, ausgewählt zu werden, verkündeten manche zum Beispiel die frohe Botschaft in sozialen Medien.

Nintendos World Tour mit der Nintendo Switch 2 beginnt am 4. April 2025 in New York und Paris, anschließend führt sie durch verschiedene Städte rund um die Welt.

Zumindest in den USA wird es auch noch Wartelisten geben, falls jemand doch noch seine Teilnahme absagt. In Deutschland ist Berlin als einziger Standort für ein solches Preview-Event mit dabei.

Hier der komplette Plan für die Nintendo Switch 2 World Tour:

Nordamerika

New York – 4. bis 6. April

Los Angeles – 11. bis 13. April

Dallas – 25. bis 27. April

Toronto – 25. bis 27. April

Europa

Paris – 4. bis 6. April

London – 11. bis 13. April

Mailand – 25. bis 27. April

Berlin – 25. bis 27. April

Madrid – 9. bis 11. Mai

Amsterdam – 9. bis 11. Mai

Ozeanien

Melbourne – 10. bis 11. Mai

Asien

Tokio – 26. bis 27. April

Seoul – 31. Mai bis 1. Juni

Hong Kong – TBD

Taipeh – TBD

Ein Veröffentlichungstermin oder ein Preis für die Nintendo Switch 2 sind bisher nicht bekannt. Weitere Details zur Konsole sollen während einer Direct-Präsentation am 2. April 2025 bekannt gegeben werden.

Publisher Nacon hatte zuletzt angegeben, dass man zwischen April und September 2025 mit der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 rechnet.