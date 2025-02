Kann die Nintendo Switch 2 eure Eingaben vorhersehen? Ein neues Patent deutet ein mögliches neues Feature für die Konsole an

Wie wäre es, wenn euer Controller eure nächste Eingabe schon voraussehen könnte?

Von verrückter Zukunftstechnik ist das weit entfernt, denn der Rollback Netcode in Kampfspielen funktioniert im Grunde ähnlich. Und die Nintendo Switch 2 könnte dieses Konzept womöglich auf Hardwareebene adaptieren.

Blick in die Zukunft

Das deutet jedenfalls ein Patent von Nintendo an, das vom Unternehmen im August 2024 angemeldet und Ende Januar 2025 öffentlich gemacht wurde (via Tom's Guide und Game Rant)).

Dabei handelt es sich augenscheinlich um ein Patent für ein System, das Buttoneingaben und Richtungsbewegungen nachverfolgt und das Ziel hat, die als nächstes folgende Eingabe vorauszusagen.

Der Vorteil dieses Systems soll darin liegen, dass es in der Lage ist, von euren Eingaben in bestimmten Spielen zu "lernen" und diese Daten zu nutzen, um die Dinge ein wenig zu beschleunigen. Denkt hierbei zum Beispiel an sich wiederholende Eingaben in einem Menü.

Wie gesagt, ein Rollback Netcode funktioniert ähnlich. Dieses System sagt die nächste Eingabe voraus und nimmt sie wieder zurück, sollte sie doch anders sein, anstatt sich eine Reihe von Eingaben zu merken.

Wie immer gilt bei Patenten, dass sie nicht zwingend adaptiert werden müssen. Es ist in jedem Fall ein interessanter Ansatz, mit dem man sich von der Vorgängerkonsole abheben könnte, aber ob es dazu auch kommt, bleibt abzuwarten.

Einem Analysten zufolge kann die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 jedenfalls nicht schnell genug kommen. Nintendo hat heute seine aktuellen Geschäftszahlen bekannt gegeben und dabei seine Verkaufsprognose von Switch-Konsolen und seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erneut nach unten korrigiert.

Allmählich schwindet das Interesse an der Switch, wenngleich man im jüngsten Geschäftsquartal immer noch mehr als vier Millionen Exemplare verkauft hat.