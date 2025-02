Nintendo Switch 2: Neues Patent enthüllt Joy-Con-Mausfunktion für präzisere Steuerung - Ob das Feature kommt, bleibt unklar, da Nintendo sich noch nicht geäußert hat

Die Nintendo Switch 2 rückt immer näher, und mögliche Details zu den neuen Joy-Con sorgen für Aufsehen. Ein neues Patent, das am 6. Februar 2025 veröffentlicht wurde, gibt Einblick in eine neue Funktion für die Joy-Con. Sie sollen sich wie eine Computermaus verwenden lassen und könnten so das Spielerlebnis in eine völlig neue Richtung lenken. Dies könnte vor allem in Spielen mit Menüs, Strategie- oder Kreativ-Elementen von Vorteil sein.

Sensor-Technologie für präzisere Steuerung

Laut dem Patent, das ursprünglich im August 2023 eingereicht wurde, erhalten die neuen Joy-Con eine spezielle Sensor-Technologie. Eine eingebaute Lichtquelle und optische Sensoren sollen ermöglichen, die Controller wie eine Maus über eine flache Oberfläche zu bewegen. Gleichzeitig sollen Buttons und Joystick weiterhin nutzbar bleiben, dass könnte darauf Hinweisen, dass Spieler flexibel zwischen klassischer Steuerung und Maus-Steuerung wechseln könnten. Diese neue Funktion könnte besonders für Point-and-Click-Spiele oder Strategiespiele interessant sein.

Neue Steuerungsoptionen

Besonders interessant ist die Vielseitigkeit der Nutzung, die im Patent aufgeriffen wird. Die Joy-Con können weiterhin wie gewohnt gehalten werden, um Spiele mit der klassischen Steuerung zu erleben. Alternativ soll die Maus-Haltung genutzt werden, indem Spieler den Controller über den Tisch bewegen. Zusätzlich soll das System eine Kombination aus Standard- und Maus-Haltung oder sogar die gleichzeitige Verwendung beider Joy-Con als Maus erlauben, was neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnen könnte. Die Bewegungssteuerung der bisherigen Joy-Con soll erhalten bleiben, sodass die neue Funktion als Ergänzung dient, nicht als Ersatz. Dies könnte auch die Steuerung in bestimmten Genres wie Echtzeitstrategie- oder Puzzlespielen verbessern.

Ob dieses Feature tatsächlich in der finalen Version der Nintendo Switch 2 enthalten sein wird, bleibt abzuwarten. Nintendo hat sich bislang nicht offiziell dazu geäußert, und es könnten noch Änderungen vorgenommen werden. Fans erwarten allerdings schon bald mehr Details – möglicherweise in der für April geplanten Nintendo Direct, in der die neue Konsole ausführlicher vorgestellt wird. Sollte die Maus-Funktion tatsächlich umgesetzt werden, könnte sie ein neues Spielerlebnis für Switch-Nutzer bieten.